Асоціація інноваційної та цифрової освіти (AIDE) запустила Громадянську антикорупційну платформу – відкриту цифрову ініціативу, що об’єднує громадян навколо принципу нульової толерантності до корупції.

Запуск Громадянської антикорупційної платформи

Платформа створена як суспільний інструмент, що допомагає громадянам обирати законні та доброчесні способи розв’язання антикорупційних питань — як у повсякденному житті, так і в професійній діяльності.

Прозорість і доброчесність є фундаментом відновлення України та ключовою умовою євроінтеграції. У період реформування державного управління та залучення міжнародної підтримки формування культури нульової толерантності до корупції набуває стратегічного значення.

За результатами останнього опитування центру СОЦИС, понад 90% українців оцінюють рівень корупції в державі як високий або дуже високий. Це свідчить про глибокий суспільний запит на системні антикорупційні рішення.

В Асоціації інноваційної та цифрової освіти (AIDE) зазначають, що корупція залишається серйозним викликом для розвитку держави.

У межах платформи запроваджено маніфест доброчесності – добровільне публічне зобов’язання громадян:

не пропонувати та не брати хабарі;

не ігнорувати випадки корупційних правопорушень;

підтримувати принципи доброчесності у професійному та особистому середовищі.

Долучитися до маніфесту та дізнатися більше можна на сайті платформи.

Масштаб та стратегічні цілі

У перший рік роботи команда планує сформувати активну спільноту однодумців, інтегрувати інструменти платформи в освітнє середовище, започаткувати серію публічних заходів та залучити до 100 тис. підписантів маніфесту доброчесності.

Громадянська антикорупційна платформа поєднує інформаційні та навігаційні сервіси, що допомагають діяти у правовому полі:

добірку державних сервісів, які мінімізують необхідність особистого контакту з посадовцями;

доступ до ключових нормативних документів;

освітні курси з протидії корупції та захисту прав;

контакти антикорупційних органів, громадських організацій та медіа;

доступ до гарячих ліній для повідомлення про можливі факти корупції.

Платформа орієнтована на конкретні життєві ситуації. У разі вимагання неправомірної вигоди користувач може знайти алгоритм дій, отримати інформацію про законні способи розв’язання питання, скористатися державними сервісами або звернутися до профільного антикорупційного органу через верифіковані контакти.

Проєкт фінансується виключно за гроші засновників, не пов’язаний з політичними партіями чи виборчими процесами.

Надалі планується розвиток регіональної взаємодії спільноти, розширення освітніх програм, формування рейтингу доброчесності, інтеграція антикорупційних модулів у навчальні ініціативи та проведення публічних дискусій щодо формування культури доброчесності.

Наступні етапи цієї ініціативи передбачатимуть системний розвиток та взаємодію спільноти тих, хто приєднається до маніфесту доброчесності.

Фото: Громадянська антикорупційна платформа

