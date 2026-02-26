По состоянию на 23 февраля 2026 года в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, внесены данные о более чем 90 тысячах граждан.

Сколько граждан считаются пропавшими без вести

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов.

— По результатам рассмотрения запроса информируем, что по состоянию на 23.02.2026 в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах (далее — Реестр), внесены сведения о более 90 тыс. человек (как военнослужащих, так и гражданских, в том числе детей), розыск которых продолжается, — говорится.

По словам Добросердова, в настоящее время среди пропавших без вести при особых обстоятельствах преобладают военнослужащие сектора безопасности и обороны, в который входят Вооруженные Силы Украины, Национальная гвардия Украины, Национальная полиция Украины, Государственная пограничная служба Украины, Служба безопасности Украины и разведывательные органы.

Сейчас смотрят

Ранее Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенская конференция безопасности заявил, что ориентировочно 7 тысяч украинских военных находятся в российском плену.

Президент подчеркнул, что освобождение людей из тюрем является чрезвычайно сложным процессом и требует договоренностей.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.