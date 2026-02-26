Станом на 23 лютого 2026 року до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, внесено дані про понад 90 тисяч громадян.

Скільки громадян вважаються зниклими безвісти

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

– За результатами розгляду запиту інформуємо, що станом на 23.02.2026 до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (далі – Реєстр), внесено відомості про понад 90 тис. осіб (як військовослужбовців, так і цивільних, у тому числі дітей), розшук яких триває, – йдеться у відповіді уповноваженого на запит журналістів.

За словами Добросердова, нині серед зниклих безвісти за особливих обставин переважають військовослужбовці сектору безпеки й оборони, до якого входять Збройні Сили України, Національна гвардія України, Національна поліція України, Державна прикордонна служба України, Служба безпеки України та розвідувальні органи.

Раніше Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенська безпекова конференція заявив, що орієнтовно 7 тисяч українських військових перебувають у російському полоні.

Президент підкреслив, що визволення людей із в’язниць є надзвичайно складним процесом і потребує домовленостей.

