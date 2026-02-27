Штраф за парковку 2026: где проверить и как оплатить
Парковка с нарушением правил остается одним из самых распространенных видов правонарушений среди водителей в Украине.
Подробнее о штрафах за парковку в 2026 году, читайте в материале на Фактах ICTV.
Размеры штрафов за неправильную парковку
Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (ст. 122):
- 340-510 грн — за нарушение правил остановки и стоянки, в том числе парковки на местах для электромобилей.
- 680 грн — за создание препятствий в движении транспорта или угрозу безопасности.
- 1020-1700 грн — за парковку на местах для людей с инвалидностью или за блокирование этих мест.
Что будет, если не оплатить штраф за парковку
Штраф необходимо оплатить в течение 30 дней с момента вынесения постановления. В случае просрочки сумма может удвоиться, а также возможно наложение ареста на имущество или принудительное взыскание средств с заработной платы.
Как проверить, есть ли штраф за парковку
В Украине работает официальный сервис для проверки и оплаты штрафов за парковку — мобильное приложение Штрафы UA. Через него водители могут быстро узнать о наличии штрафов, посмотреть фотоподтверждение нарушения и оплатить их. Сервис действует в 23 городах, среди которых Одесса, Днепр, Львов и Винница.
Проверить наличие штрафа за нарушение правил дорожного движения в приложении Дія можно, выполнив следующие шаги:
- Авторизуйтесь в приложении Дія, Откройте приложение на своем смартфоне и войдите в свою учетную запись.
- Перейдите в раздел Услуги на главном экране приложения.
- Выберите Штрафы за нарушение ПДД или Исполнительные производства.
- Если у вас есть штрафы за нарушение ПДД, вы увидите информацию о них.
Кроме того, вы можете проверить наличие штрафов на сайте Главного сервисного центра МВД (Главный сервисный центр Министерства внутренних дел Украины). Для этого вам нужно будет ввести государственный номер транспортного средства и серию и номер паспорта или водительского удостоверения.
Соблюдение правил парковки поможет избежать финансовых санкций и сделает движение на дорогах безопасным для всех.