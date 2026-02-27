Парковка с нарушением правил остается одним из самых распространенных видов правонарушений среди водителей в Украине.

Подробнее о штрафах за парковку в 2026 году, читайте в материале на Фактах ICTV.

Размеры штрафов за неправильную парковку

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (ст. 122):

340-510 грн — за нарушение правил остановки и стоянки, в том числе парковки на местах для электромобилей.

— за нарушение правил остановки и стоянки, в том числе парковки на местах для электромобилей. 680 грн — за создание препятствий в движении транспорта или угрозу безопасности.

за создание препятствий в движении транспорта или угрозу безопасности. 1020-1700 грн — за парковку на местах для людей с инвалидностью или за блокирование этих мест.

Что будет, если не оплатить штраф за парковку

Штраф необходимо оплатить в течение 30 дней с момента вынесения постановления. В случае просрочки сумма может удвоиться, а также возможно наложение ареста на имущество или принудительное взыскание средств с заработной платы.

Как проверить, есть ли штраф за парковку

В Украине работает официальный сервис для проверки и оплаты штрафов за парковку — мобильное приложение Штрафы UA. Через него водители могут быстро узнать о наличии штрафов, посмотреть фотоподтверждение нарушения и оплатить их. Сервис действует в 23 городах, среди которых Одесса, Днепр, Львов и Винница.

Проверить наличие штрафа за нарушение правил дорожного движения в приложении Дія можно, выполнив следующие шаги:

Авторизуйтесь в приложении Дія, Откройте приложение на своем смартфоне и войдите в свою учетную запись.

Перейдите в раздел Услуги на главном экране приложения.

на главном экране приложения. Выберите Штрафы за нарушение ПДД или Исполнительные производства.

или Если у вас есть штрафы за нарушение ПДД, вы увидите информацию о них.

Кроме того, вы можете проверить наличие штрафов на сайте Главного сервисного центра МВД (Главный сервисный центр Министерства внутренних дел Украины). Для этого вам нужно будет ввести государственный номер транспортного средства и серию и номер паспорта или водительского удостоверения.

Соблюдение правил парковки поможет избежать финансовых санкций и сделает движение на дорогах безопасным для всех.

Источник : КМДА

