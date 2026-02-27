Паркування з порушенням правил залишається одним із найпоширеніших видів правопорушень серед водіїв в Україні.

Детальніше про штрафи за паркування у 2026 році, читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Розміри штрафів за неправильне паркування

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення (ст. 122):

Зараз дивляться

340-510 грн — за порушення правил зупинки та стоянки, у тому числі паркування на місцях для електромобілів.

— за порушення правил зупинки та стоянки, у тому числі паркування на місцях для електромобілів. 680 грн — за створення перешкод у русі транспорту або загрозу безпеці.

— за створення перешкод у русі транспорту або загрозу безпеці. 1020–1700 грн — за паркування на місцях для людей з інвалідністю або за блокування цих місць.

Що буде, якщо не сплатити штраф за паркування

Штраф необхідно оплатити протягом 30 днів із моменту винесення постанови. У разі прострочення сума може подвоїтися, а також можливе накладення арешту на майно або примусове стягнення коштів із заробітної плати.

Як перевірити, чи є штраф за паркування

В Україні працює офіційний сервіс для перевірки та оплати штрафів за паркування — мобільний додаток Штрафи UA. Через нього водії можуть швидко дізнатися про наявність штрафів, переглянути фотопідтвердження порушення та оплатити їх. Сервіс діє у 23 містах, серед яких Одеса, Дніпро, Львів і Вінниця.

Перевірити наявність штрафу за порушення правил дорожнього руху в застосунку Дія можна, виконавши такі кроки:

Авторизуйтеся в застосунку Дія, Відкрийте застосунок на своєму смартфоні та увійдіть у свій обліковий запис.

Перейдіть до розділу Послуги та головному екрані застосунку.

та головному екрані застосунку. Оберіть Штрафи за порушення ПДР або Виконавчі провадження.

або Якщо у вас є штрафи за порушення ПДР, ви побачите інформацію про них.

Крім того, ви можете перевірити наявність штрафів на сайті Головного сервісного центру МВС (Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України). Для цього вам потрібно буде ввести державний номер транспортного засобу та серію і номер паспорта або водійського посвідчення.

Дотримання правил паркування допоможе уникнути фінансових санкцій та зробить рух на дорогах безпечнішим для всіх.

Джерело : КГГА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.