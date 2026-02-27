В ночь на 27 февраля Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе российской армии во временно оккупированном Луганске, которая использовалась для обеспечения оккупационных войск топливом.

Об этом сообщили в 1 отдельном центре Сил беспилотных систем ВСУ в Facebook.

Удар по нефтебазе в Луганске: что известно

По информации военных, пораженная нефтебаза была важным элементом логистического обеспечения российских оккупационных подразделений.

В 1 ОЦ СБС подчеркнули, что уничтожение топливной инфраструктуры напрямую влияет на способность врага проводить маневры, ротации и поддерживать штурмовые действия.

— Меньше топлива — меньше возможностей для маневров, ротаций и поддержки штурмовых действий. В современной войне логистика является жизненно необходимой системой для функционирования армии, — отметили военные.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что поражение нефтебазы в Луганске стало частью более широкой операции по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора.

Атаки сил обороны на другие объекты оккупантов

Кроме нефтебазы в Луганске украинские военные нанесли огневое поражение по:

складам горюче-смазочных материалов вблизи Мариуполя, Новоторецкого и Коптевого на временно оккупированной территории Донецкой области;

пункту управления вражескими беспилотниками недалеко от Райского на временно оккупированной территории Херсонской области.

В Генштабе подчеркнули, что систематическое поражение логистических объектов противника направлено на ослабление возможностей российской армии вести боевые действия.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1465-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

