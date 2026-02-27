У ніч на 27 лютого Сили оборони України завдали удару по нафтобазі російської армії в тимчасово окупованому Луганську, яка використовувалася для забезпечення окупаційного війська паливом.

Про це повідомили у 1 окремий центр Сил безпілотних систем ЗСУ у Facebook.

Удар по нафтобазі в Луганську: що відомо

За інформацією військових, уражена нафтобаза була важливим елементом логістичного забезпечення російських окупаційних підрозділів.

У 1 ОЦ СБС наголосили, що знищення паливної інфраструктури безпосередньо впливає на спроможність ворога проводити маневри, ротації та підтримувати штурмові дії.

— Менше пального – менше можливостей для маневрів, ротацій і підтримки штурмових дій. У сучасній війні логістика є життєво необхідною системою для функціонування армії, — зазначили військові.

Про ураження нафтобази також повідомили аналітики OSINT-проєкту Exilenova+.

Аналітики опублікували фотодокази пожежі, яка спалахнула на території об’єкта після удару Сил безпілотних систем.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 465-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

