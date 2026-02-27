В ночь на 27 февраля российские войска атаковали Одесскую, Сумскую и Запорожскую области.

Между тем правоохранители сообщили о подозрении должностным лицам Воздушных сил и СБУ по делу о 1,4 млрд грн на укрытие для самолетов, президент анонсировал новый раунд переговоров в Абу-Даби, а МВФ утвердил для Украины программу на $8,1 млрд.

О главных событиях ночи и утра 26 февраля — читайте в подборке на Фактах ICTV.

Сейчас смотрят

Атака на Одесскую область

В ночь на 27 февраля враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками.

В результате атаки зафиксированы повреждения портовых резервуаров и строительного крана, фасада и остекления жилого дома, автомобилей, медицинского учреждения.

В отдельных местах возникли возгорания, в частности контейнеров с продовольственными товарами.

Кроме того, разрушено здание детского сада.

Пострадали двое гражданских — 3-летняя девочка и 44-летний мужчина. Обоих госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Атака на Сумы

Утром 27 февраля российский ударный БПЛА попал в здание в центре Сум.

По данным ГСЧС и главы Сумской ОВА Олега Григорова, попадание произошло в отель в центральной части города, возник пожар.

Спасатели эвакуировали около 50 человек.

Во время ликвидации пожара российские войска нанесли повторный удар по месту атаки, когда там уже работали подразделения ГСЧС.

Известно, что во время обеих атак люди не пострадали.

Удар по Запорожской области

Российские войска осуществили массированный обстрел беспилотниками одного из населенных пунктов в Запорожском районе.

В результате ударов травмированы четыре человека, среди них — один подросток.

По нескольким адресам возникли пожары в двух жилых домах, хозяйственной постройке, легковом автомобиле и газопроводе низкого давления.

Взрывной волной и обломками частично повреждены жилые дома.

Подозрение должностным лицам ВС и СБУ

Командующему логистикой Командования Воздушных сил ВСУ и начальнику Управления СБУ в Житомирской области сообщили о подозрении.

Им инкриминируют превышение власти и служебных полномочий, а также предоставление неправомерной выгоды.

По данным следствия, речь идет о 1,4 млрд грн, выделенных на возведение сборочно-разборных укрытий для самолетов.

Проверки установили несоответствие конструкций требованиям инженерной защиты.

После этого, как утверждает следствие, чиновники предложили 13,8 млн грн за невмешательство военной контрразведки.

Новый раунд переговоров в Абу-Даби

Президент Владимир Зеленский заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров с США и Россией может состояться в начале марта в Абу-Даби.

По его словам, появилась большая готовность к следующему этапу переговоров.

Главная задача — финализировать договоренности для реальных гарантий безопасности и подготовить встречу на уровне лидеров.

В то же время глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что США не устанавливали конкретных сроков завершения войны.

По его словам, переговоры остаются сложными и многоплановыми.

Украина сократила атомную генерацию

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что в результате российской атаки в ночь на 26 февраля в энергосистеме произошло аварийное отключение нескольких высоковольтных линий электропередачи.

По его словам, для сохранения стабильной работы энергосистемы пришлось вынужденно уменьшить мощность атомной генерации.

Шмыгаль уточнил, что ситуация находится под контролем, однако энергосистема остается уязвимой для новых обстрелов.

В четверг состоялось заседание Энергетического штаба, где рассматривались вопросы восстановления поврежденных сетей, резервирования мощностей и координации с международными партнерами.

Новая программа МВФ на $8,1 млрд

Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины на $8,1 млрд.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что первый транш в размере около $1,5 млрд Украина получит в ближайшее время.

Средства будут направлены на покрытие дефицита бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.

Отмечается, что эта программа является частью более широкой финансовой рамки, которая предусматривает привлечение до €90 млрд от ЕС и поддержку стран G7.

Мелания Трамп возглавит заседание Совбеза ООН

Первая леди США Мелания Трамп 2 марта возглавит заседание Совета безопасности ООН в рамках ротационного председательства Соединенных Штатов.

Об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц.

По его словам, это будет первый случай, когда заседание Совбеза возглавит не посол или чиновник, а первая леди страны.

В офисе Мелании Трамп сообщили, что ее выступление будет посвящено роли образования в продвижении мира, толерантности и глобальной безопасности.

Брифинг для Трампа по Ирану

После завершения третьего раунда переговоров между США и Ираном в Женеве президент США Дональд Трамп получил закрытый брифинг о возможных вариантах силового сценария против Тегерана.

По данным источников, администрация США рассматривает дипломатический процесс как ограниченный во времени и готовит альтернативные сценарии на случай его провала.

Несмотря на то, что американская сторона назвала переговоры в Женеве “позитивными”, конкретных договоренностей достигнуто не было.

По информации Axios, Белый дом уже начал наращивание военного присутствия США на Ближнем Востоке.

Иран, в свою очередь, заявляет о готовности продолжить консультации, однако признает наличие серьезных разногласий по ключевым аспектам ядерной программы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1465-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.