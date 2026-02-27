Украина ликвидировала mesh-сеть, которую использовали Шахиды на севере — Федоров
- Михаил Федоров заявил о ликвидации mesh-сети дронов на севере страны.
- Усилена противовоздушная оборона Киева и центральных регионов.
- Внедрена система After Action Review для анализа эффективности ПВО.
Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил об успешной ликвидации mesh-сети, которой пользовались вражеские беспилотники типа «шахед» на севере страны.
Ликвидация mesh-сети
Это, по его словам, положительно повлияло на обороноспособность Киева и центральных регионов государства.
Во время встречи с журналистами Федоров подчеркнул, что ключевым приоритетом работы его команды в первый месяц на посту стало усиление системы противовоздушной обороны.
Для этого была внедрена система After Action Review.
– Каждый раз после масштабной атаки собирали команды Минобороны и Воздушных сил, чтобы проанализировать атаку: где расположены перехватчики, где сбивают шахиды, какие траектории баллистики, как работает «малая» ПВО, какие последствия каждой атаки. Принимали решения, что нужно усовершенствовать! – рассказал министр.
По его словам, уже внедрена электронная система, которая эффективно анализирует все атаки, что позволяет оперативно реагировать и совершенствовать ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский ежедневно проводит селекторы, на которых обсуждают результаты анализа эффективности ПВО и восстановления энергетической инфраструктуры страны.
Напомним, ранее Факты ICTV рассказывали, что россияне стремительно меняют возможности применения ударных дронов Shahed, превращая их в управляемые онлайн-системы с многоэлементными антеннами для противодействия украинским системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).