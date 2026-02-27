Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил об успешной ликвидации mesh-сети, которой пользовались вражеские беспилотники типа «шахед» на севере страны.

Ликвидация mesh-сети

Это, по его словам, положительно повлияло на обороноспособность Киева и центральных регионов государства.

Во время встречи с журналистами Федоров подчеркнул, что ключевым приоритетом работы его команды в первый месяц на посту стало усиление системы противовоздушной обороны.

Для этого была внедрена система After Action Review.

– Каждый раз после масштабной атаки собирали команды Минобороны и Воздушных сил, чтобы проанализировать атаку: где расположены перехватчики, где сбивают шахиды, какие траектории баллистики, как работает «малая» ПВО, какие последствия каждой атаки. Принимали решения, что нужно усовершенствовать! – рассказал министр.

По его словам, уже внедрена электронная система, которая эффективно анализирует все атаки, что позволяет оперативно реагировать и совершенствовать ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский ежедневно проводит селекторы, на которых обсуждают результаты анализа эффективности ПВО и восстановления энергетической инфраструктуры страны.

Напомним, ранее Факты ICTV рассказывали, что россияне стремительно меняют возможности применения ударных дронов Shahed, превращая их в управляемые онлайн-системы с многоэлементными антеннами для противодействия украинским системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

