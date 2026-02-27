Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про успішну ліквідацію mesh-мережі, якою користувалися ворожі безпілотники типу “шахед” на півночі країни.

Ліквідація mesh-мережі

Це, за його словами, позитивно вплинуло на обороноздатність Києва та центральних регіонів держави.

Під час зустрічі з журналістами Федоров наголосив, що ключовим пріоритетом роботи його команди в перший місяць на посаді стало посилення системи протиповітряної оборони.

Для цього була впроваджена система After Action Review.

– Кожного разу після масштабної атаки збирали команди Міноборони й Повітряних сил, щоб проаналізувати атаку: де розташовані перехоплювачі, де збивають шахеди, які траєкторії балістики, як працює ‘мала’ ППО, які наслідки кожної атаки. Ухвалювали рішення, що потрібно вдосконалити! – розповів міністр.

За його словами, вже запроваджено електронну систему, яка ефективно аналізує всі атаки, що дозволяє оперативно реагувати та вдосконалювати ППО.

Президент України Володимир Зеленський щодня проводить селектори, на яких обговорюють результати аналізу ефективності ППО та відновлення енергетичної інфраструктури країни.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV розповідали, що росіяни стрімко змінюють можливості застосування ударних дронів Shahed, перетворюючи їх на керовані онлайн-системи з багатоелементними антенами для протидії українським системам радіоелектронної боротьби (РЕБ).

