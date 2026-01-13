Онлайн-керування, ПЗРК на дронах і “павутина” зв’язку: Сергій Флеш про еволюцію Shahed

Росіяни стрімко змінюють можливості застосування ударних дронів Shahed, перетворюючи їх на керовані онлайн-системи з багатоелементними антенами для протидії українським системам радіоелектронної боротьби (РЕБ).

З часом виникли нові загрози: використання Shahed як ретрансляторів для створення повітряних мереж зв’язку та оснащення цих безпілотників мінами, ПЗРК та відеокамерами, щоб здійснювати розвідку та полювання на українську авіацію.

Фахівець із радіозв’язку Сергій Флеш в ексклюзивному інтерв’ю журналісту Фактів ICTV Єгору Ромахлу розповів про те, як Росія змінює дрони Shahed, чому вони стали небезпечнішими для ППО та цивільного населення, а також як китайські технології допомагають ворогу обходити РЕБ.

– Росіяни збільшували дальність, змінювали двигуни та тип зв’язку в ударних дронах Shahed. Ви досліджували цю техніку. Що можете сказати про цей хід думок росіян? Як вони розвивають Shahed?

– Я щодня намагаюся аналізувати, що нового відбувається в цій тематиці. Зокрема, мені допомагають колеги з фронтів, які надсилають мені фото та відеоматеріали, тобто трофеї. Також хлопці, які працюють у суміжних відомчих центрах. Ми обмінюємося всією інформацією.

Я можу сказати, що тут напрямок Shahed йде в три сторони. Перше – це збільшення точності Shahed та влучання. Як ми знаємо, Shahed до цього літали за заданими координатами. Тобто заздалегідь у Росії оператор або пілот задає координати Shahed, і він літає за ними. Тому всі ці кола, зниження чи збільшення висоти відбувається автоматично на базі закладеної заздалегідь програми.

Звичайно, наведення Shahed відбувається завдяки супутниковій навігації. Якщо супутникової навігації немає, то Shahed не може орієнтуватися, знайти ціль і подавити її. Всупереч багатьом чуткам, Shahed від цього не впаде як камінь вниз. Тобто Shahed продовжить рух за інерційною і внутрішньою системою. Він надалі шукатиме сигнали супутникової навігації.

Якщо цього сигналу не з’явиться, то фактично він витратить своє паливо, не знайде ціль і впаде. Якщо сигнал з’явиться, тоді Shahed зробить коригування і знову вразить ціль. Повернеться на ціль, знайде її та уразить.

Для боротьби з цією системою ми по території України розставляємо засоби РЕБ. І залежно від того, наскільки ми щільно ставимо засоби РЕБ, росіяни збільшують захист цих систем супутникової навігації на Shahed.

На перших Shahed була російська Комета – це система з чотирьох елементів, яка може боротися з чотирма засобами РЕБ навколо. Тобто, з чотирма джерелами перешкод. Ми почали нарощувати кількість РЕБ. Росіянам довелося збільшити, і вони перейшли на антену на 8 елементів. Тобто для того, щоб придушити таку антену, треба вісім РЕБ з усіх боків.

Росіяни знову пішли далі. Поставили антену на 12 елементів. Тобто нам треба ставити вже 12 джерел РЕБ. Але росіяни і тут не зупинилися. Вони ставлять китайську антену на Shahed на 16 елементів. Тобто, вже ми бачимо наступну антену. Ми один раз зафіксували у трофеях вже 32 елементи.

Тобто ми говоримо про те, що йде постійно невидима боротьба. На жаль, їм вдається збільшувати кількість елементів швидше, ніж нам нарощувати засоби РЕБ. Ми приходимо до того, що нам їх треба ставити через кожні два км.

Це збільшує вагу Shahed. Я правильно розумію, що з цим потрібно теж щось робити? Вони ж не можуть нескінченно збільшувати кількість елементів, чи потрібно зменшувати кількість бойової частини, щоб він долетів?

– Для маленького БпЛА або для дрона Гербера це має значення. Але для Shahed – це не має особливого значення, тому що він спокійно може на собі нести додаткові 10-20-30 кг. Для нього ця різниця не є проблематичною. І вага антени у три кг не вплине глобально на його дальність польоту. Загальний запас палива та енергетика двигуна дозволяє йому ставити ці системи.

Це перший напрямок. Це нескінченна війна, яка ведеться. І те, що росіяни збільшують антени, свідчить про те, що наш РЕБ все-таки заважає. Це явний доказ того, що це відбувається. Так, це не видно очима. Shahed як летів, так і летить.

Я називаю це Shahed Шредінгера, тому що він летить одночасно і пригнічений, і не пригнічений. Ніхто не знає, в якому стані він летить. Але ми розуміємо, що ми їм заважаємо. Вони нарощують кількість елементів.

Другий напрямок, в якому вони рухаються, полягає у збільшенні бойової частини та експериментів з нею. Ми вже бачили термітний і касетний заряд. Зараз популярні останнім часом у них подвійні заряди. Йдеться про два заряди по 50 кг бойової частини, тобто 100 кг сумарний заряд.

До речі, Київ вони недавно атакували. Тобто це вже досить вагомий боєприпас, щоб вражати будь-які цілі. Тобто тут проводяться експерименти у сфері боєприпасів та їхньої потужності.

Третій напрямок, який вони розвивають, – це можливість доопрацювання Shahed в плані вторинної зброї або обладнання, які вони на ньому використовують. Тобто ми на Shahed бачимо, наприклад, касетні міни. Це касети, які скидають протитанкові міни проти техніки ПТМ-3, і вони падають. Shahed летить, а дорогою скидає з-під крил ці міни.

Зараз це дуже небезпечно. Тому що влітку ці міни ДСНС, військові та навіть мобільній вогневі групи (МВГ) знаходять, викликають саперів і деактивують. Але взимку ця міна падає в замет, провалюється, її там не видно. Якщо проїжджатиме машина поруч з міною, то вона вибухне і пошкодить машину.

Тому я закликаю місцевих жителів в зимовий час не підходити близько до Shahed, тому що ви ніколи не знаєте, що він розкидав навколо себе. Звертайтеся завжди до правоохоронних органів для того, щоб вони цим займалися.

Друге – це установка на Shahed. Ми бачимо, що спочатку була ракета повітря-повітря. Ми її вже фіксували декілька разів. Нещодавно ми знайшли Shahed з ПЗРК. Переносний зенітно-ракетний комплекс Верба, який був встановлений на Shahed для того, щоб полювати на наші вертольоти та авіацію.

У цій боротьбі проти Shahed не всі знають, що наша військова авіація відіграє дуже важливу роль. Це гігантська праця, яку щоночі виконують наші пілоти, ризикуючи життям. Ви бачили недавно, коли Shahed зіткнувся, загинув екіпаж. Наприклад, коли вертоліт проходить через тумани, видимість обмежена. Тобто він не знає з точністю до метра, де перебуває Shahed навколо нього.

Росіяни намагаються робити системи, які полюватимуть на наші вертольоти. Ми нещодавно бачили на Shahed установку, наприклад, ліхтарів заднього світла для того, щоб засліпити наші зенітні дрони. Туди доставляється різне навісне обладнання, чого ми тільки там не бачили. Різні скидання, вони експериментують, намагаються ще шукати можливості, для чого Shahed можна використовувати під час польоту.

І коли наш РЕБ почав їм заважати останнім часом дуже сильно, то у них почала розвиватися концепція управління Shahed онлайн з Росії. Уявіть собі, що це FPV, тільки величезний, великий, потужний і неповороткий. Що роблять росіяни? Вони купують китайський Mesh-модем. Він коштує близько $5-6 тис. Ці два модеми між собою утворюють канал, який може бути на відстані до 120-160 км.

Завдяки цьому росіяни можуть передавати через Shahed до себе на базу відео та інформацію, і з Герберою теж. Але чим небезпечний цей модем? Це не просто модем, який з’єднує дві точки. Ці модеми в повітрі, наприклад, їх 10, які утворюють загальну мережу, фактично павутину.

Уявіть собі, що кожен з цих модемів з’єднується з іншими модемами. Якщо раптом якийсь модем випадає, то нічого страшного не відбувається, адже інформація дублюється через інші модеми. Ми вже фіксували під час глобальних повітряних нальотів, що Shahed будують прямо величезну мережу на країну.

Починається ця мережа, наприклад, з Курської області, та проходить в Запоріжжя. І всі Shahed і Гербери, які літають в цій мережі, є ретрансляторами. Чому Shahed або Гербера крутяться по колу? Раніше здавалося, що це помилка, збій програми, вплив нашого РЕБ. Але тепер ми розуміємо, що цей Shahed або Гербера – це ретранслятор.

Його завдання – влетіти на нашу територію, піднятися на висоту і там літати колами, створюючи радіосигнал для наступних Shahed, які в глибині. У глибині теж є такий Shahed. Коли ми аналізуємо повітряні нальоти, то бачимо щоночі ці Shahed-ретранслятори. Це дуже небезпечна річ.

Що роблять росіяни? По-перше, вони можуть керувати Shahed онлайн. І Герберою теж. Ми бачили, як Shahed вражає залізницю чи локомотив у русі. Цей Shahed вражає наші мобільні вогневі групи. Тепер є загроза для наших МВГ. Вони не можуть тепер на білому пікапі стояти посеред чорного поля або траси. Раніше так можна було.

Крім того, Shahed може знайти на підстанції енергетичній найвразливіше місце. Тобто не просто атакувати всередину за координатами, а оператор заведе у саме той трансформатор, який є критично важливим.

Плюс у Shahed з’являється можливість вести розвідку. Ми це фіксуємо. Тобто вони або на Гербери, або на Shahed ставлять китайські відеокамери. Я акцентую на цьому увагу недарма. Всі ці технології зараз базуються у Китаї. Фактично Китай дуже сильно допомагає Росії.

Крім того, вони ще ведуть не тільки розвідку внизу, а тепер ще ставлять камери нагору і дивляться в небо. Навіщо вони це роблять? Вони дивляться на наші зенітні дрони. Уявіть собі, росіяни вишукують коридори для Shahed. Тобто перша для них загроза – ППО, друга – РЕБ. Вони намагаються облетіти всі ці точки. І третя загроза – це зенітні дрони.

Останнім часом ця ефективна зброя досягає до 20% загального збиття Shahed. І росіяни повинні знайти для себе коридори там, де немає наших зенітних дронів. Для цього логічно вперед пустити дешеву Герберу. Якщо вона з камерою пролетить, і друга пролетить, і не побачить в небі за собою зенітного дрона, то можна цими коридори пускати далі Shahed. Тобто це все глобальна система.