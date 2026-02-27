Высший антикоррупционный суд применил к начальнику Управления СБУ в Житомирской области Владимиру Компаниченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 6 млн 988 тыс. грн.

Командующему логистики Воздушных сил Андрею Украинцу суд определил меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 апреля с возможностью внесения залога в сумме 7 млн грн.

Об этом сообщили в ВАКС в Telegram и Суспільне.

Сейчас смотрят

Суд отправил под стражу Компаниченко и Украинца

— Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора Офиса генпрокурора и применил к начальнику Управления СБУ в Житомирской области меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток (до 25 апреля 2026 года включительно), — говорится в сообщении.

В качестве альтернативы подозреваемому назначен залог в размере 6 988 800 грн. Решение принял следственный судья Алексей Кравчук.

Командующему логистики ВС Андрею Украинцу суд также избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 апреля с альтернативой внесения залога в размере 7 млн грн.

В случае внесения залога Украинцу запрещено общаться с Компаниченко.

Что известно о коррупции на укрытиях для самолетов

Андрея Украинца и Владимира Компаниченко подозревают в коррупционных действиях во время строительства укрытий для самолетов.

25 февраля генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что командующего логистики Воздушных сил ВСУ и начальника управления СБУ в одной из областей уличили в коррупции во время строительства укрытий для авиации. Чиновников задержали.

В мае 2025 года на строительство сборочно-разборных арочных конструкций выделили 1,4 млрд грн.

По словам генпрокурора, проверки Департамента военной контрразведки СБУ установили существенные нарушения.

Проекты не соответствовали требованиям безопасности. Конструкции не обеспечивали надлежащей защиты авиации. Стоимость работ была значительно завышена.

Несмотря на это, по заключенным договорам начали перечисление авансовых платежей.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что с целью скрыть хищение бюджетных средств и прекращение проверок командующий логистикой обратился к главе УСБУ одной из областей с просьбой «посодействовать» в подкупе руководства военной контрразведки.

По данным ОГП, руководитель УСБУ согласился и выступил “гарантом” соглашения, поскольку лично привлек одного из подрядчиков к схеме.

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ сообщили о начале служебного расследования. СБУ публично не комментировала это дело.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.