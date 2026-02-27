Вищий антикорупційний суд застосував до начальника Управління СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 6 млн 988 тис. грн.

Командувачу логістики Повітряних сил Андрію Українцю суд визначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 квітня з можливістю внесення застави у сумі 7 млн грн.

Про це повідомили у ВАКС у Telegram та Суспільне.

Суд відправив під варту Компаниченка і Українця

– Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора Офісу генпрокурора та застосував до начальника Управління СБУ в Житомирській області запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб (до 25 квітня 2026 року включно), – йдеться у повідомленні.

Як альтернативу підозрюваному визначено заставу в розмірі 6 988 800 грн. Рішення ухвалив слідчий суддя Олексій Кравчук.

Командувачу логістики ПС Андрію Українцю суд також обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 квітня з альтернативою внесення застави у розмірі 7 млн грн.

У разі внесення застави Українцю заборонено спілкуватися з Компаниченком.

Що відомо про корупцію на укриттях для літаків

Андрія Українця та Володимира Компаниченка підозрюють у корупційних діях під час будівництва укриттів для літаків.

25 лютого генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що командувача логістики Повітряних сил ЗСУ та начальника управління СБУ в одній з областей викрили на корупції під час будвництва укриттів для авіації. Посадовців затримали.

У травні 2025 року на будівництво збірно-розбірних аркових конструкцій виділили 1,4 млрд грн.

За словами генпрокурора, перевірки Департаменту військової контррозвідки СБУ встановили суттєві порушення.

Проєкти не відповідали вимогам безпеки. Конструкції не забезпечували належного захисту авіації. Вартість робіт була значно завищена.

Попри це за укладеними договорами розпочали перерахування авансових платежів.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що з метою приховати розкрадання бюджетних коштів і припинення перевірок командувач логістики звернувся до очільника УСБУ однієї з областей із проханням “посприяти” у підкупі керівництва військової контррозвідки.

За даними ОГП, керівник УСБУ погодився та виступив “гарантом” угоди, оскільки особисто залучив одного з підрядників до схеми.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ повідомили про початок службового розслідування. СБУ публічно не коментувала цю справу.

