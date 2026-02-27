Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с бывшим главой Министерства иностранных дел Павлом Климкиным внешнеполитическую ситуацию вокруг нашего государства.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

По словам Зеленского, темой обсуждений также стало усиление украинских позиций в Европе и в мире.

Сейчас смотрят

— Благодарен Павлу Климкину за работу ради Украины и предложил несколько направлений возможного дальнейшего взаимодействия, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Павел Климкин с 1993 года на дипломатической службе в Министерстве иностранных дел Украины, специализировался на вопросах контроля над вооружениями, нераспространения, ядерной и энергетической безопасности, евроатлантической интеграции.

В 2010-2012 годах Павел Климкин работал заместителем министра иностранных дел, с 2011 года руководил аппаратом Министерства иностранных дел. Также Климкин возглавлял делегацию Украины на переговорах о подписании исторического соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

С 19 июня 2014 по 29 августа 2019 года занимал должность министра иностранных дел Украины при президенте Петре Порошенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит шанс достичь мира в войне с Россией до проведения промежуточных выборов в США. По его словам, именно Соединенные Штаты имеют достаточное влияние, чтобы остановить войну.

Источник : Офіс президента

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.