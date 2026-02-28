Двойная сплошная линия на дороге нанесена не просто так. Она обозначает запрет на обгон и разворот. Пересечение этой линии создает опасную ситуацию для всех участников дорожного движения и может привести к серьезным авариям.

Факты ICTV узнавали, какой штраф за пересечение двойной сплошной в Украине придется заплатить водителю.

Чем опасно пересечение двойной сплошной линии

Основные причины, по которым нельзя пересекать двойную сплошную:

На участках дороги с двойной сплошной линией часто ограничена видимость, что может привести к столкновению со встречным транспортом;

Пересечение двойной сплошной линии сокращает расстояние для маневра в случае возникновения опасной ситуации;

На участках дороги с двойной сплошной линией чаще происходят аварии.

Какой размер штрафа за пересечение белой сплошной линии в 2026 году

Пересечение этого вида дорожной разметки в Украине является серьезным нарушением Правил дорожного движения и влечет за собой административную ответственность.

Согласно действующему законодательству Украины, штраф (статья 122 КУоАП) за пересечение двойной сплошной линии составляет:

340 гривен – за обычное нарушение (без создания аварийной ситуации);

1445 гривен – если в результате нарушения была создана аварийная ситуация (например, другие водители вынуждены были резко изменить скорость или направление движения);

(например, другие водители вынуждены были резко изменить скорость или направление движения); Лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Когда удастся избежать штрафа

Несмотря на то, что пересечение двойной сплошной линии, как правило, является серьезным нарушением ПДД и влечет за собой штраф, существуют некоторые исключения. Чтобы избежать штрафа, водитель должен быть уверен, что его действия подпадают под одно из этих исключений, и смочь обосновать это в случае проверки.

Основные исключения:

Если из-за погодных условий (снег, дождь, туман), повреждения дорожного покрытия или других причин разметка не видна , водитель может быть освобожден от ответственности, если докажет, что не мог видеть двойную сплошную линию;

, водитель может быть освобожден от ответственности, если докажет, что не мог видеть двойную сплошную линию; Если водитель пересек двойную сплошную линию, чтобы избежать аварии и сохранить жизнь и здоровье людей, он может быть освобожден от ответственности. Однако такое решение принимает суд, исходя из конкретных обстоятельств дела;

и здоровье людей, он может быть освобожден от ответственности. Однако такое решение принимает суд, исходя из конкретных обстоятельств дела; Если нет безопасных альтернативных путей объезда препятствия , и водитель вынужден был пересечь двойную сплошную линию, то штраф может быть отменен;

, и водитель вынужден был пересечь двойную сплошную линию, то штраф может быть отменен; Сотрудники экстренных служб (скорая помощь, пожарная охрана, полиция) могут пересекать двойную сплошную линию при выполнении служебных обязанностей.

