Подвійна суцільна лінія на дорозі нанесена не просто так. Вона позначає заборону на обгін і розворот. Перетин цієї лінії створює небезпечну ситуацію для всіх учасників дорожнього руху і може призвести до серйозних аварій.

Факти ICTV дізнавалися, який штраф за перетин подвійної суцільної в Україні доведеться заплатити водієві.

Чим небезпечний перетин подвійної суцільної лінії

Основні причини, через які не можна перетинати подвійну суцільну:

На ділянках дороги з подвійною суцільною лінією часто обмежена видимість, що може призвести до зіткнення із зустрічним транспортом;

Перетин подвійної суцільної лінії скорочує відстань для маневру в разі виникнення небезпечної ситуації;

На ділянках дороги з подвійною суцільною лінією частіше стаються аварії.

Який розмір штрафу за перетин білої суцільної лінії у 2026 році

Перетин цього виду дорожньої розмітки в Україні є серйозним порушенням Правил дорожнього руху і має наслідком адміністративну відповідальність.

Згідно з чинним законодавством України, штраф (стаття 122 КУпАП) за перетин подвійної суцільної лінії становить:

340 гривень – за звичайне порушення (без створення аварійної ситуації);

1445 гривень – якщо внаслідок порушення було створено аварійну ситуацію (наприклад, інші водії змушені були різко змінити швидкість або напрямок руху);

Позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Коли вдасться уникнути штрафу

Попри те, що перетин подвійної суцільної лінії вважається серйозним порушенням ПДР і карається штрафом, існують деякі винятки. І щоб уникнути штрафу, водій має бути впевненим, що його дії підпадають під один із цих винятків та мати можливість обґрунтувати це в разі перевірки.

Основні винятки:

Якщо через погодні умови (сніг, дощ, туман), пошкодження дорожнього покриття або інші причини розмітку не видно , водій може бути звільнений від відповідальності, якщо доведе, що не міг бачити подвійну суцільну лінію;

Якщо водій перетнув подвійну суцільну лінію, щоб уникнути аварії та зберегти життя і здоров'я людей, він може бути звільнений від відповідальності. Однак таке рішення ухвалює суд з огляду на конкретні обставини справи;

Якщо немає безпечних альтернативних шляхів об'їзду перешкоди і водій змушений був перетнути подвійну суцільну лінію, то штраф може бути скасований;

Співробітники екстрених служб (швидка допомога, пожежна охорона, поліція) можуть перетинати подвійну суцільну лінію під час виконання службових обов'язків.

