Штраф за подвійну суцільну: скільки доведеться заплатити у 2026 році
Подвійна суцільна лінія на дорозі нанесена не просто так. Вона позначає заборону на обгін і розворот. Перетин цієї лінії створює небезпечну ситуацію для всіх учасників дорожнього руху і може призвести до серйозних аварій.
Факти ICTV дізнавалися, який штраф за перетин подвійної суцільної в Україні доведеться заплатити водієві.
Чим небезпечний перетин подвійної суцільної лінії
Основні причини, через які не можна перетинати подвійну суцільну:
- На ділянках дороги з подвійною суцільною лінією часто обмежена видимість, що може призвести до зіткнення із зустрічним транспортом;
- Перетин подвійної суцільної лінії скорочує відстань для маневру в разі виникнення небезпечної ситуації;
- На ділянках дороги з подвійною суцільною лінією частіше стаються аварії.
Який розмір штрафу за перетин білої суцільної лінії у 2026 році
Перетин цього виду дорожньої розмітки в Україні є серйозним порушенням Правил дорожнього руху і має наслідком адміністративну відповідальність.
Згідно з чинним законодавством України, штраф (стаття 122 КУпАП) за перетин подвійної суцільної лінії становить:
- 340 гривень – за звичайне порушення (без створення аварійної ситуації);
- 1445 гривень – якщо внаслідок порушення було створено аварійну ситуацію (наприклад, інші водії змушені були різко змінити швидкість або напрямок руху);
- Позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.
Коли вдасться уникнути штрафу
Попри те, що перетин подвійної суцільної лінії вважається серйозним порушенням ПДР і карається штрафом, існують деякі винятки. І щоб уникнути штрафу, водій має бути впевненим, що його дії підпадають під один із цих винятків та мати можливість обґрунтувати це в разі перевірки.
Основні винятки:
- Якщо через погодні умови (сніг, дощ, туман), пошкодження дорожнього покриття або інші причини розмітку не видно, водій може бути звільнений від відповідальності, якщо доведе, що не міг бачити подвійну суцільну лінію;
- Якщо водій перетнув подвійну суцільну лінію, щоб уникнути аварії та зберегти життя і здоров’я людей, він може бути звільнений від відповідальності. Однак таке рішення ухвалює суд з огляду на конкретні обставини справи;
- Якщо немає безпечних альтернативних шляхів об’їзду перешкоди і водій змушений був перетнути подвійну суцільну лінію, то штраф може бути скасований;
- Співробітники екстрених служб (швидка допомога, пожежна охорона, поліція) можуть перетинати подвійну суцільну лінію під час виконання службових обов’язків.