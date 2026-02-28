Езда без обязательного полиса автогражданской ответственности (ОСАГО) в Украине является административным правонарушением, которое влечет за собой штрафные санкции. С каждым годом государство усиливает контроль за соблюдением этого правила, чтобы обеспечить безопасность на дорогах и защитить права пострадавших в ДТП.

Какой штраф за езду без страховки в Украине, читайте в материале на Фактах ICTV.

Езда без страховки: что изменилось в 2026 году

Ранее некоторые категории водителей были освобождены от обязательного оформления автогражданки, но с 2025 года эти льготы отменены. В частности, участники боевых действий и лица с инвалидностью в 2026 году обязаны иметь полис ОСАГО, однако для них предусмотрена 50% скидка. Важно, что страхователем по льготному договору может быть только владелец автомобиля, который имеет право на скидку.

Введена проверку наличия полисов ОСАГО дорожными камерами, согласно закону 3720-IX Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. При этом, согласно обновленным правилам, штраф будет накладываться не на водителя, а на юридического владельца автомобиля.

Какой штраф за езду без страховки в Украине в 2026 году

Согласно ст. 126 КоАП, штраф за езду без страховки составляет 25 необлагаемых минимумов.

Штраф за езду без страховки в 2026 году — 425 гривен, если водитель забыл полис дома, но он действителен.

Штраф за езду без страховки накладывается на каждого водителя, который управляет транспортным средством без полиса.

Кроме штрафа, полицейские имеют право временно задержать транспортное средство до момента предъявления действительного полиса ОСАГО.

В случае ДТП, виновник без страховки обязан самостоятельно возместить убытки пострадавшим. Пострадавшие могут подать иск в суд, чтобы взыскать с виновника компенсацию за материальный ущерб и моральный вред.

Кроме штрафа, водитель может быть привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, которые привели к ДТП.

