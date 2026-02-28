Їзда без обов’язкового поліса автоцивільної відповідальності (ОСЦПВ) в Україні є адміністративним правопорушенням, яке тягне за собою штрафні санкції. З кожним роком держава посилює контроль за дотриманням цього правила, щоб забезпечити безпеку на дорогах та захистити права постраждалих у ДТП.

Який штраф за їзду без страховки в Україні, читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Їзда без страховки: що змінилося у 2026 році

Раніше деякі категорії водіїв були звільнені від обов’язкового оформлення автоцивілки, але з 2025 року ці пільги скасовано. Зокрема, учасники бойових дій та особи з інвалідністю 2026 році зобов’язані мати поліс ОСЦПВ, проте для них передбачена 50% знижка. Важливо, що страхувальником за пільговим договором може бути лише власник автомобіля, який має право на знижку.

Зараз дивляться

Запроваджена перевірка наявності полісів ОСЦПВ дорожніми камерами, відповідно до закону 3720-IX Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Згідно з оновленими правилами, штраф накладатиметься не на водія, а на юридичного власника автомобіля.

Який штраф за їзду без страховки в Україні у 2026 році

Згідно зі ст. 126 КпАП, штраф за їзду без страховки становить 25 неоподаткованих мінімумів.

Штраф за їзду без страховки у 2026 році – 425 гривень, якщо водій забув поліс вдома, але він дійсний.

Штраф за їзду без страховки накладається на кожного водія, який керує транспортним засобом без поліса.

Окрім штрафу, поліцейські мають право тимчасово затримати транспортний засіб до моменту пред’явлення дійсного поліса ОСЦПВ.

У випадку ДТП, винуватець без страховки зобов’язаний самостійно відшкодувати збитки потерпілим. Потерпілі можуть подати позов до суду, щоб стягнути з винуватця компенсацію за матеріальні збитки та моральну шкоду.

Окрім штрафу, водій може бути притягнутий до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що призвели до ДТП.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.