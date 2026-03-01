Боевые группы разведки CG132 132-го отдельного разведывательного батальона 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск прорвали линию обороны российских оккупантов на Александровском направлении.

Об этом говорится в сообщении Десантно-штурмовых войск.

Прорыв обороны врага на Александровском направлении

В ходе операции украинские военные уничтожили вражеские огневые сооружения, живую силу и места хранения боеприпасов.

Благодаря действиям наших разведчиков удалось сорвать вражеское наступление и открыть плацдарм для тактического продвижения смежных подразделений.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты пытаются обойти позиции украинских военных в Мирнограде Донецкой области, маневрируя на квадроциклах. Иногда на одном квадроцикле передвигаются сразу четверо оккупантов.

За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 870 российских оккупантов.

Ранее также сообщалось, что бойцы Десантно-штурмовых войск ВСУ освободили около 400 кв. км украинской территории и деоккупировали восемь населенных пунктов от российских агрессоров на Александровском направлении Запорожской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 467-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

