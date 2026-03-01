Российские оккупанты пытаются обойти позиции украинских военных в Мирнограде Донецкой области, что на Покровском направлении, маневрируя на квадроциклах.

Об этом сообщила 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада ВСУ (ОДШБр).

Ситуация в Мирнограде: что известно

Ситуация в Мирнограде на 1 марта остается сложной, отмечают в 79 ОДШБр.

Россиянам не удается прорвать позиции украинских защитников напрямую, поэтому, объясняют в бригаде, оккупанты предпринимают попытки оперативного окружения Мирнограда, пытаясь обойти Силы обороны с северо-востока и юго-запада.

— Россияне все чаще применяют квадроциклы из-за лучшей проходимости и грузоподъемности. Иногда на одном транспортном средстве передвигаются сразу четыре оккупанта, – отмечает 79 ОДШБр.

По данным бригады, несмотря на очевидные преимущества, квадроциклы имеют и существенные недостатки, в частности, ограниченную маневренность, что облегчает работу пилотам ударных дронов.

В настоящее время бойцы 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады 7 корпуса быстрого реагирования продолжают выполнять боевые задания в Мирнограде и его северных окрестностях.

Мирноград на карте DeepState

Ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Россия не смогла достичь существенного продвижения во время зимнего наступления, вместо этого “имела успех” в поражении энергетических целей Украины.

Буданов отметил, что в дальнейшем, с приходом весны, на фронтах будет наблюдаться попытка сторон достичь своей цели военным путем.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 467-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

