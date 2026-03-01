Бойові групи розвідки CG132 132-го окремого розвідувального батальйону 7-го корпусу Десантно-штурмових військ прорвали лінію оборони російських окупантів на Олександрівському напрямку.

Про це йдеться у повідомленні Десантно-штурмових військ.

Прорив оборони ворога на Олександрівському напрямку

У ході операції українські військові знищили ворожі вогневі споруди, живу силу та місця збереження боєприпасів.

Зараз дивляться

Завдяки діям наших розвідників вдалося зірвати ворожий наступ та відкрити плацдарм для тактичного просування суміжних підрозділів.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти намагаються обійти позиції українських військових у Мирнограді Донецької області, маневруючи на квадроциклах. Іноді на одному квадроциклі пересуваються одразу четверо окупантів.

Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 870 російських окупантів.

Раніше також повідомлялося, що бійці Десантно-штурмових військ ЗСУ звільнили близько 400 кв. км української території та деокупували вісім населених пунктів від російських агресорів на Олександрівському напрямку Запорізької області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 467-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.