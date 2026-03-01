Вождение в нетрезвом состоянии является серьезным правонарушением, которое несет за собой суровую ответственность. В Украине за такое нарушение предусмотрены значительные штрафы и более жесткие наказания.

Факты ICTV узнавали, какой штраф и лишают ли водительских прав за управление авто в нетрезвом состоянии.

Какой штраф за вождение в нетрезвом состоянии: сумма

Размер штрафа и другие виды наказания зависят от количества нарушений, и регулируются ст. 130 КУоАП:

Первое нарушение:

Штраф в размере 17 000 гривен (тысяча необлагаемых минимумов доходов граждан).

Лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

Штраф за вождение в нетрезвом состоянии при повторном нарушении в течение года:

Штраф в размере 34 000 гривен (две тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан).

Лишение права управления транспортными средствами на срок три года.

Возможно изъятие транспортного средства.

За повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии опьянения возможно применение административного ареста на срок до 10 суток.

За третье нарушение правил дорожного движения, связанное с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения в течение одного года, предусмотрено усиленное наказание:

Штраф для водителей за вождение в нетрезвом состоянии составит 51 тысячу гривен и лишение права управления транспортными средствами на срок до десяти лет.

Если в результате такого правонарушения произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли или получили телесные повреждения люди, водитель может быть привлечен к уголовной ответственности.

Кроме алкогольного опьянения, закон предусматривает ответственность за управление транспортным средством под воздействием наркотических средств, психотропных веществ или лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения приравнивается к управлению транспортным средством в состоянии опьянения и влечет за собой такие же последствия.

Лицо, которое в течение года дважды было привлечено к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или за отказ от прохождения соответствующего осмотра, в случае повторного нарушения подлежит:

штрафу в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на 10 лет и конфискацией автомобиля, если он находится в частной собственности нарушителя;

или административному аресту на 15 суток с аналогичным лишением прав и конфискацией транспортного средства.

Если правонарушение совершено лицом, не являющимся водителем, предусмотрено:

штраф в том же размере с конфискацией автомобиля;

или административный арест на 15 суток с конфискацией транспортного средства.

В случае, если водитель после дорожно-транспортного происшествия с его участием или после остановки автомобиля по требованию полиции употребляет алкоголь, наркотические вещества или лекарственные препараты на их основе (за исключением медикаментов, которые входят в утвержденную аптечку или были назначены врачом), до проведения медицинского осмотра или принятия решения о его ненужности, он также несет ответственность.

Это предусматривает штраф для водителей в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами на три года. Для других лиц предусмотрен аналогичный штраф или административный арест на 15 суток.

Как избежать ответственности

Не садитесь за руль после употребления алкоголя или других запрещенных веществ.

Если вы чувствуете себя уставшим или нездоровым, откажитесь от управления транспортным средством.

Планируйте поездку заранее и предусматривайте возможность возвращения домой другим транспортом.

