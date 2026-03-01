Водіння в нетверезому стані є серйозним правопорушенням, яке несе за собою сувору відповідальність. В Україні за таке порушення передбачені значні штрафи та суворіші покарання.

Факти ICTV дізнавалися, який штраф і чи позбавляють водійських прав за керування автівкою у нетверезому стані.

Який штраф за водіння у нетверезому стані: сума

Розмір штрафу та інші види покарання залежать від кількості порушень і регулюються ст. 130 КУпАП:

Перше порушення:

Штраф у розмірі 17 000 гривень (тисяча неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Позбавлення права керування транспортними засобами на строк один рік.

Штраф за водіння у нетверезому стані при повторному порушенні протягом року:

Штраф у розмірі 34 000 гривень (дві тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Позбавлення права керування транспортними засобами на строк три роки.

Можливе вилучення транспортного засобу.

За повторне протягом року керування транспортним засобом в стані сп’яніння можливе застосування адміністративного арешту на строк до 10 діб.

За третє порушення правил дорожнього руху, пов’язане з керуванням транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння протягом одного року, передбачено посилене покарання:

Штраф для водіїв за водіння у нетверезому стані становитиме 51 тисячу гривень та позбавлення права керування транспортними засобами на строк до десяти років.

Якщо внаслідок такого правопорушення сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинули або отримали тілесні ушкодження люди, водій може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.

Крім алкогольного сп’яніння, закон передбачає відповідальність за керування транспортним засобом під впливом наркотичних засобів, психотропних речовин або лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Відмова від проходження огляду на стан сп’яніння прирівнюється до керування транспортним засобом у стані сп’яніння і матиме такі ж самі наслідки.

Особа, яка протягом року двічі була притягнута до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або за відмову від проходження відповідного огляду, у разі повторного порушення підлягає:

штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права керування транспортними засобами на 10 років та конфіскацією автомобіля, якщо він перебуває у приватній власності порушника;

або адміністративному арешту на 15 діб із аналогічним позбавленням прав та конфіскацією транспортного засобу.

Якщо правопорушення скоєне особою, яка не є водієм, передбачено:

штраф у тому ж розмірі з конфіскацією автомобіля;

або адміністративний арешт на 15 діб із конфіскацією транспортного засобу.

У разі, якщо водій після дорожньо-транспортної пригоди за його участю або після зупинки автомобіля на вимогу поліції вживає алкоголь, наркотичні речовини чи лікарські препарати на їх основі (за винятком медикаментів, які входять до затвердженої аптечки або були призначені лікарем), до проведення медичного огляду або прийняття рішення про його непотрібність, він також несе відповідальність.

Це передбачає штраф для водіїв у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на 15 діб із позбавленням права керування транспортними засобами на три роки. Для інших осіб передбачено аналогічний штраф або адміністративний арешт на 15 діб.

Як уникнути відповідальності

Не сідайте за кермо після вживання алкоголю або інших заборонених речовин.

Якщо ви почуваєтеся втомленим або недужим, відмовтеся від керування транспортним засобом.

Плануйте поїздку заздалегідь і передбачайте можливість повернення додому іншим транспортом.

