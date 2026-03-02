У понеділок, 2 березня, частина Львова залишилась без водопостачання через несанкціоновані роботи приватної техніки на ділянці магістрального водогону в Домажирі.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Частина Львова без води 2 березня: що відомо

– Аварія не пов’язана з роботою міських служб чи станом водопровідних мереж, – написав він.

На місці події працюють аварійні бригади. Ліквідація наслідків триває без перерв. Роботи планують завершити протягом ночі, щоб відновити водопостачання якомога швидше.

Для жителів організовано підвіз води автоцистернами та через спеціально встановлені ємності для наповнення.

Місто звернулося до правоохоронців через пошкодження критичної інфраструктури приватною технікою. На місці тривають слідчі дії.

У Львівводоканалі повідомили, що через складність аварійної ситуації наразі неможливо визначити точний час відновлення водопостачання.

За попередніми оцінками, ліквідація аварії на водорогі у Львові може зайняти орієнтовно 24 години. Після завершення ремонтних робіт знадобиться додатковий час для заповнення магістрального водогону та поступового відновлення постачання води споживачам.

Водопостачання повністю припинено на 117 вулицях Львова (3 376 будинків), а також у прилеглих населених пунктах.

Нагадаємо, у червні у Львові провели щорічні гідравлічні випробування теплових мереж.

Під час випробувань без гарячої води залишалися Шевченківський, Франківський, Сихівський та частково Личаківський райони міста.

Фото: Андрій Садовий

