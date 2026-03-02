Кабинет министров Украины расширил возможности защиты для предприятий критической инфраструктуры, разрешив предоставлять им дополнительное вооружение для усиления противовоздушной обороны.

Об этом сообщили министр обороны Михаил Федоров и премьер-министр Юлия Свириденко.

Собственные группы ПВО у критических предприятий

По словам Свириденко, правительство внесло изменения в экспериментальный проект по привлечению предприятий к государственной системе противовоздушной обороны Украины, принятый в ноябре 2025 года.

Теперь предприятия критической инфраструктуры, независимо от формы собственности, могут создавать группы ПВО.

В то же время правительство ввело квалификационные требования к составу групп противовоздушной обороны. В частности, персонал будет проходить обучение и сертификацию в учреждениях, которые определит Министерство обороны Украины.

Кабмин обновил порядок инвентаризации, хранения, учета и использования средств ПВО и боеприпасов, заявила Свириденко.

Она объяснила, что командование Воздушных Сил ВСУ сможет временно передавать предприятиям средства ПВО и боеприпасы в рамках индивидуального решения по каждому предприятию.

– Речь идет об вооружении, которое в настоящее время не используется боевыми подразделениями, – говорится в сообщении.

В случае использования боеприпасов, пополнение будет осуществляться по упрощенной процедуре на основании акта о фактических расходах. В то же время все решения будут приниматься под контролем военного командования.

Как уточнил Федоров, в ноябре прошлого года правительство разрешило запуск экспериментального проекта, чтобы привлечь предприятия к государственной системе противовоздушной обороны.

По его мнению, такой механизм дает возможность оперативно усилить защиту объектов критической инфраструктуры и интегрировать частные возможности в единую систему ПВО Украины.

– Защита неба – приоритет, определенный президентом Украины. Наша цель – идентифицировать 100% воздушных угроз в реальном времени, перехватывать не менее 95% ракет и дронов, – утверждает Федоров.

По словам министра, в Украине уже внедрили систему After Action Review для анализа атак, сформировали командование так называемой малой ПВО и разработали концепцию системной защиты от Shahed, которую реализуют поэтапно.

Кроме этого, уже налажена координация между Воздушными силами ВСУ, военными администрациями и новым командованием. Руководители регионов получили возможность в режиме реального времени анализировать эффективность ПВО, подчеркнул Федоров.

