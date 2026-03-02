Кабмин разрешил предприятиям создавать собственные группы ПВО — детали
- Кабинет министров расширил экспериментальный проект, разрешив предприятиям критической инфраструктуры создавать собственные группы ПВО и получать для защиты вооружение, которое в настоящее время не используется боевыми подразделениями.
- Весь персонал будет проходить обязательную сертификацию Минобороны, а передача средств защиты и боеприпасов будет осуществляться под контролем военного командования.
Кабинет министров Украины расширил возможности защиты для предприятий критической инфраструктуры, разрешив предоставлять им дополнительное вооружение для усиления противовоздушной обороны.
Об этом сообщили министр обороны Михаил Федоров и премьер-министр Юлия Свириденко.
Собственные группы ПВО у критических предприятий
По словам Свириденко, правительство внесло изменения в экспериментальный проект по привлечению предприятий к государственной системе противовоздушной обороны Украины, принятый в ноябре 2025 года.
Теперь предприятия критической инфраструктуры, независимо от формы собственности, могут создавать группы ПВО.
В то же время правительство ввело квалификационные требования к составу групп противовоздушной обороны. В частности, персонал будет проходить обучение и сертификацию в учреждениях, которые определит Министерство обороны Украины.
Кабмин обновил порядок инвентаризации, хранения, учета и использования средств ПВО и боеприпасов, заявила Свириденко.
Она объяснила, что командование Воздушных Сил ВСУ сможет временно передавать предприятиям средства ПВО и боеприпасы в рамках индивидуального решения по каждому предприятию.
– Речь идет об вооружении, которое в настоящее время не используется боевыми подразделениями, – говорится в сообщении.
В случае использования боеприпасов, пополнение будет осуществляться по упрощенной процедуре на основании акта о фактических расходах. В то же время все решения будут приниматься под контролем военного командования.
Как уточнил Федоров, в ноябре прошлого года правительство разрешило запуск экспериментального проекта, чтобы привлечь предприятия к государственной системе противовоздушной обороны.
По его мнению, такой механизм дает возможность оперативно усилить защиту объектов критической инфраструктуры и интегрировать частные возможности в единую систему ПВО Украины.
– Защита неба – приоритет, определенный президентом Украины. Наша цель – идентифицировать 100% воздушных угроз в реальном времени, перехватывать не менее 95% ракет и дронов, – утверждает Федоров.
По словам министра, в Украине уже внедрили систему After Action Review для анализа атак, сформировали командование так называемой малой ПВО и разработали концепцию системной защиты от Shahed, которую реализуют поэтапно.
Кроме этого, уже налажена координация между Воздушными силами ВСУ, военными администрациями и новым командованием. Руководители регионов получили возможность в режиме реального времени анализировать эффективность ПВО, подчеркнул Федоров.