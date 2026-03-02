Кабінет міністрів України розширив можливості захисту для підприємств критичної інфраструктури, дозволивши надавати їм додаткове озброєння для посилення протиповітряного оборони.

Про це повідомили міністр оборони Михайло Федоров та прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Власні групи ППО у критичних підприємств

За словами Свириденко, уряд зміни до експериментального проєкту із залучення підприємств до державної системи протиповітряної оборони України, ухваленого в листопаді 2025 року.

Тепер підприємства критичної інфраструктури, незалежно від форми власності, можуть створювати групи ППО.

Водночас уряд запровадив кваліфікаційні вимоги до складу груп протиповітряної оборони. Зокрема, персонал проходитиме навчання та сертифікацію у закладах, які визначить Міністерство оборони України.

Кабмін оновив порядок інвентаризації, зберігання, обліку та використання засобів ППО і боєприпасів, заявила Свириденко.

Вона пояснила, що командування Повітряних Сил ЗСУ зможе тимчасово передавати підприємствам засоби ППО та боєприпаси в межах індивідуального рішення щодо кожного підприємства.

– Йдеться про озброєння, яке наразі не використовується бойовими підрозділами, – йдеться у повідомленні.

У разі використання боєприпасів, поповнення здійснюватиметься за спрощеною процедурою на підставі акта про фактичні витрати. Водночас всі рішення ухвалюватимуться під контролем військового командування.

Як уточнив Федоров, у листопаді минулого року уряд дозволив запуск експериментального проєкту, щоб залучити підприємства до державної системи протиповітряної оборони.

На його думку, такий механізм дає можливість оперативно посилити захист об’єктів критичної інфраструктури та інтегрувати приватні спроможності в єдину систему ППО України.

– Захист неба — пріоритет, визначений президентом України. Наша мета — ідентифікувати 100% повітряних загроз у реальному часі, перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів, – стверджує Федоров.

За словами міністра, в Україні вже запровадили систему After Action Review для аналізу атак, сформували командування так званої малої ППО та розробили концепцію системного захисту від Shahed, яку реалізують поетапно.

Крім цього, вже налагоджено координацію між Повітряними силами ЗСУ, військовими адміністраціями та новим командуванням. Керівники регіонів отримали можливість у режимі реального часу аналізувати ефективність ППО, наголосив Федоров.

