Россия в ночь на 26 февраля снова осуществила массированную атаку на Украину, воюя против критической инфраструктуры и жилых домов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Атака на Украину и результаты работы ПВО: заявление Зеленского

Владимир Зеленский отметил, что атака на Украину была осуществлена с помощью 420 дронов, большинство из которых – Шахеды, и 39 ракет различных типов, в том числе 11 баллистических.

– Есть разрушения в восьми областях: повреждены многие частные и многоэтажные дома. На данный момент известно о десятках раненых в результате этой атаки, среди них есть дети, – подчеркнул президент.

Он добавил, что россияне наносили удары по газовой инфраструктуре в Полтавской области, по электроподстанциям в Киевской и Днепровской областях. По его словам, спасатели работали в Черниговской, Запорожской, Харьковской, Кировоградской, Винницкой, Киевской областях и в столице.

– Большинство выпущенных ракет сегодня удалось сбить благодаря тому, что партнеры оперативно отправили часть ракет в ПВО, о которых было договорено во время последнего Рамштайна. Но, к сожалению, были также попадания, – подытожил украинский глава.

По его мнению, это означает, что нужно работать дальше еще более активно. Зеленский напомнил, что холода еще не отступили, и ракеты для ПВО нужны каждый день, пока Россия пытается разбить нашу энергетику.

Он поблагодарил всех, кто это понимает и помогает.

Напомним, в Киеве в результате атаки РФ 26 февраля есть разрушения в трех районах, горел дом и гаражи.

