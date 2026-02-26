- Украинская ПВО сбила большинство ракет РФ во время массированной ночной атаки благодаря помощи международных партнеров.
- Россия атаковала жилые дома и критическую инфраструктуру: повреждения зафиксированы в 8 областях, есть десятки раненых, среди них дети.
- Украина нуждается в постоянных поставках ракет для систем ПВО из-за ежедневной угрозы ударов по энергетике.
Россия в ночь на 26 февраля снова осуществила массированную атаку на Украину, воюя против критической инфраструктуры и жилых домов.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Атака на Украину и результаты работы ПВО: заявление Зеленского
Владимир Зеленский отметил, что атака на Украину была осуществлена с помощью 420 дронов, большинство из которых – Шахеды, и 39 ракет различных типов, в том числе 11 баллистических.
– Есть разрушения в восьми областях: повреждены многие частные и многоэтажные дома. На данный момент известно о десятках раненых в результате этой атаки, среди них есть дети, – подчеркнул президент.
Он добавил, что россияне наносили удары по газовой инфраструктуре в Полтавской области, по электроподстанциям в Киевской и Днепровской областях. По его словам, спасатели работали в Черниговской, Запорожской, Харьковской, Кировоградской, Винницкой, Киевской областях и в столице.
– Большинство выпущенных ракет сегодня удалось сбить благодаря тому, что партнеры оперативно отправили часть ракет в ПВО, о которых было договорено во время последнего Рамштайна. Но, к сожалению, были также попадания, – подытожил украинский глава.
По его мнению, это означает, что нужно работать дальше еще более активно. Зеленский напомнил, что холода еще не отступили, и ракеты для ПВО нужны каждый день, пока Россия пытается разбить нашу энергетику.
Он поблагодарил всех, кто это понимает и помогает.
Напомним, в Киеве в результате атаки РФ 26 февраля есть разрушения в трех районах, горел дом и гаражи.