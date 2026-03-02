Украина не получала запросов от Великобритании или других партнеров о привлечении наших экспертов для уничтожения иранских беспилотников в Персидском заливе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, отвечая на вопрос, был ли такой прямой запрос от Великобритании.

Зеленский об уничтожении дронов Ирана

– Напрямую никаких запросов я не получал. Ни от Великобритании, ни от кого-либо из партнеров, а также от представителей Ближнего Востока. Я ни с кем не разговаривал об этом, – утверждает Зеленский.

По словам президента, в Украине есть очень опытные операторы дронов и сил противовоздушной обороны, поэтому наша страна готова делиться этой информацией, своим опытом и технологиями.

Сейчас смотрят

– Пусть приезжают партнеры. Мы можем продолжать это. Вы прекрасно знаете, что в начале войны мы отправляли наших военных в страны, с которыми у нас добрососедские отношения, – обратил внимание Зеленский.

Как отметил президент, украинские военные обучались в разных странах, в частности в Германии, Великобритании и США.

Он подчеркнул, что Украина сталкивается со многими вызовами, в частности, в отношении защиты Харькова, Сум, Полтавы, Днепра, Кривого Рога и Киева. Зеленский утверждает, что имеет определенные приоритеты как президент Украины.

Недавно премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна привлечет украинских экспертов, которые будут помогать странам Персидского залива более эффективно сбивать иранские беспилотники.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.