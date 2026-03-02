Президент Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів не розглядається варіант обміну невеликих прикордонних територій на всю територію Донбасу.

Про це глава держави сказав, відповідаючи на запитання журналістів під час пресконференції 2 березня.

Зеленський про обмін територіями

Коментуючи припущення щодо можливого обміну неокупованих Росією територій Донбасу на захоплені нею ділянки на Сумщині та Харківщині, президент наголосив, що такі порівняння є некоректними. За його словами, прикордонні території ворогу складно утримувати.

Зараз дивляться

– Росіяни чітко розуміють, що вони їх не зможуть утримати і що прийде момент — і ми їх витіснимо з цих територій. Тому це не подарунок. Донбас, Схід нашої держави – для них це ціль. Цілі, в принципі, вони не змінювали. Можна сказати, що трішечки апетит їхній зменшився, але це поки що. Тому ми не говоримо щодо обміну маленьких територій на кордоні на велику територію Донбасу або Донецької області, яку ми сьогодні контролюємо, – заявив президент.

Раніше Зеленський повідомляв, що наступний раунд мирних переговорів може відбутися в Абу-Дабі на початку березня.

Пізніше президент повідомив, що запланована на 5–6 березня тристороння зустріч команд України, США та Росії в Абу-Дабі наразі не підтверджена через безпекову ситуацію, проте залишається актуальною.

Він додав, що є інші майданчики, де вже проводилися відповідні переговори, якщо зустріч неможливо буде організувати в Абу-Дабі через безпекову ситуацію.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.