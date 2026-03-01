Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов считает, что работу мессенджера Telegram следовало бы упорядочить в условиях войны.

Об этом он сообщил в интервью украинским телеканалам в эфире телемарафона Єдині новини.

Работа Telegram в Украине: позиция Буданова

Кирилл Буданов напомнил, что выступал за регулирование Telegram еще в 2024 году. Речь идет не о блокировке мессенджера, а о большем контроле над ним, поскольку враг через Telegram пытается вербовать украинцев для диверсий и ведет другую подрывную деятельность.

– Не то чтобы блокировать, но немного упорядочить и уменьшить скорость. Чтобы Telegram был мессенджером – тем, чем он и должен быть, – подчеркнул Буданов.

Руководитель ОП отметил, что как минимум на время войны стоило бы принять какое-то решение относительно мессенджера. В частности, владельцы Telegram-каналов могли бы регистрировать их.

– Я не против мессенджеров, не против даже Telegram-каналов, но извините: регистрируйте свой Telegram-канал, показывайте, кто за ним стоит. Неси ответственность за тот контент, который ты на нем выставляешь. А если ты хочешь анонимный Telegram-канал, который по всем признакам является классическим СМИ, и еще ты ведешь через него диверсионно-подрывную деятельность, через него идет вербовка, это уже немного другой вопрос, — пояснил Буданов.

Он добавил, что упорядочение работы Telegram в Украине возможно, хотя это и может “многим не понравиться”.

