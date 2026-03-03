Більшість громадян виступають проти блокування месенджеру Telegram на території України.

Про це йдеться у результатах нового всеукраїнського опитування Соціологічної групи Рейтинг, проведеного протягом 26-28 лютого 2026 року.

Думка українців щодо блокування Telegram

На тлі чергової хвилі дискусій про обмеження Telegram в Україні соціологічна група Рейтинг дослідила ставлення громадян до можливого блокування месенджера.

Зараз дивляться

Згідно з результатами опитування, близько 67% українців регулярно користуються Telegram. Найвищий рівень активності в месенджері демонструє молодь, жителі Києва та великих міст, а також громадяни з високим рівнем доходів.

Переважна більшість українців (72%) не вбачає впливу Telegram на свою безпеку. Лише 8% опитаних вважають використання месенджера ризикованим, тоді як 15% впевнені у його позитивному впливі.

Погляди українців на роль Telegram у питаннях національної безпеки розділилися: третина не вбачає жодного впливу, а чверть не змогла визначитися з відповіддю. Водночас 28% опитаних (кожен четвертий громадянин) переконані, що месенджер становить загрозу для безпеки держави.

Переважна більшість українців (76%) виступає проти повного блокування Telegram, тоді як прихильників такої заборони лише 16%. Але більша частина громадян підтримує ідею посилення контролю правоохоронців над месенджером, хоча 41% респондентів не схвалюють такі заходи.

Опитування Соціологічної групи Рейтинг проводилося методом CATI – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера серед 1 тис. респондентів віком від 18 років і старших у всіх областях, крім тимчасово окупованих Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв’язок.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.