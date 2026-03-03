В Киеве на левом берегу начали поэтапное восстановление движения электротранспорта и маршрутов, соединяющих оба берега столицы.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация 3 марта.

Электротранспорт Киева возобновляет движение на левом берегу

Как отметили в КГГА, возобновление движения электротранспорта на левом берегу начали из-за улучшения ситуации в энергосистеме Киевпастранс.

Сейчас смотрят

В частности, с 3 марта частично возобновили движение:

трамваи №№ 4, 5, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 35;

троллейбусы №№ 29, 30, 31, 37 (с изменениями), 43, 47, 50, 50-К.

В то же время сегодня на маршрутах еще будут курсировать автобусы, дублирующие маршруты.

Как сообщили в КГГА, 4 марта, если не будет новых повреждений энергетической инфраструктуры, электротранспорт левого берега Киева будет работать в обычном режиме и согласно плановому выпуску.

С завтрашнего дня в столице планируют отменить автобусы, дублирующие маршруты.

26 февраля в Киеве начали восстанавливать работу электротранспорта на правом берегу, который не работал после российских массированных атак по важным энергетическим объектам Украины.

Фото: Киевпастранс

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.