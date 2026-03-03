В Киеве восстанавливают движение электротранспорта на левом берегу: список маршрутов
- С 3 марта в Киеве начали поэтапное восстановление движения трамваев и троллейбусов на левом берегу благодаря стабилизации ситуации в энергосистеме.
- Полноценное возвращение электротранспорта к привычному графику и отмена дублирующих автобусных маршрутов запланированы на 4 марта.
В Киеве на левом берегу начали поэтапное восстановление движения электротранспорта и маршрутов, соединяющих оба берега столицы.
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация 3 марта.
Электротранспорт Киева возобновляет движение на левом берегу
Как отметили в КГГА, возобновление движения электротранспорта на левом берегу начали из-за улучшения ситуации в энергосистеме Киевпастранс.
В частности, с 3 марта частично возобновили движение:
- трамваи №№ 4, 5, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 35;
- троллейбусы №№ 29, 30, 31, 37 (с изменениями), 43, 47, 50, 50-К.
В то же время сегодня на маршрутах еще будут курсировать автобусы, дублирующие маршруты.
Как сообщили в КГГА, 4 марта, если не будет новых повреждений энергетической инфраструктуры, электротранспорт левого берега Киева будет работать в обычном режиме и согласно плановому выпуску.
С завтрашнего дня в столице планируют отменить автобусы, дублирующие маршруты.
26 февраля в Киеве начали восстанавливать работу электротранспорта на правом берегу, который не работал после российских массированных атак по важным энергетическим объектам Украины.
Фото: Киевпастранс