У Києві відновлюють рух електротранспорту на лівому березі: список маршрутів
- З 3 березня у Києві розпочали поетапне відновлення руху трамваїв та тролейбусів на лівому березі завдяки стабілізації ситуації в енергосистемі.
- Повноцінне повернення електротранспорту до звичного графіка та скасування дублювальних автобусних маршрутів заплановане на 4 березня.
У Києві на лівому березі розпочали поетапне відновлення руху електротранспорту та маршрутів, що з’єднують обидва береги столиці.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація 3 березня.
Електротранспорт Києва відновлює рух на лівому березі
Як зазначили у КМДА, відновлення руху електротранспорту на лівому березі розпочали через покращення ситуації в енергосистемі Київпастрансу.
Зокрема, з 3 березня частково відновили рух:
- трамваї №№ 4, 5, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 35;
- тролейбуси №№ 29, 30, 31, 37 (зі змінами), 43, 47, 50, 50-К.
Водночас сьогодні на маршрутах ще курсуватимуть автобуси, які дублюють маршрути.
Як розповіли у КМДА, 4 березня, якщо не буде нових пошкоджень енергетичної інфраструктури, електротранспорт лівого берега Києва працюватиме у звичному режимі та згідно з плановим випуском.
Від завтра у столиці планують скасувати автобуси, які дублюють маршрути.
26 лютого у Києві почали відновлювати роботу електротранспорту на правому березі, який не працював після російських масованих атак по важливих енергетичних об’єктах України.
Фото: Київпастранс