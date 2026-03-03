У Києві на лівому березі розпочали поетапне відновлення руху електротранспорту та маршрутів, що з’єднують обидва береги столиці.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація 3 березня.

Електротранспорт Києва відновлює рух на лівому березі

Як зазначили у КМДА, відновлення руху електротранспорту на лівому березі розпочали через покращення ситуації в енергосистемі Київпастрансу.

Зокрема, з 3 березня частково відновили рух:

трамваї №№ 4, 5, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 35;

тролейбуси №№ 29, 30, 31, 37 (зі змінами), 43, 47, 50, 50-К.

Водночас сьогодні на маршрутах ще курсуватимуть автобуси, які дублюють маршрути.

Як розповіли у КМДА, 4 березня, якщо не буде нових пошкоджень енергетичної інфраструктури, електротранспорт лівого берега Києва працюватиме у звичному режимі та згідно з плановим випуском.

Від завтра у столиці планують скасувати автобуси, які дублюють маршрути.

26 лютого у Києві почали відновлювати роботу електротранспорту на правому березі, який не працював після російських масованих атак по важливих енергетичних об’єктах України.

Фото: Київпастранс

