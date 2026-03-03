Отключений станет меньше: дефицит энергии в Украине сократился до 1 ГВт
- Дефицит мощности в энергосистеме Украины сократился до 1 ГВт, что позволяет значительно смягчить графики отключений света для населения.
- По словам Дениса Шмыгаля, стабилизации способствовали оперативные ремонты и активное внедрение бизнесом собственной распределенной генерации, в частности, солнечных станций.
Дефицит мощности в украинской энергосистеме сократился до 1 ГВт с 5-6 ГВт. Такое существенное улучшение ситуации позволяет уменьшить отключения света.
Об этом заявил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время брифинга по результатам заседания СНБО по комплексному плану устойчивости украинских городов и регионов.
Шмыгаль об уменьшении отключений света
– На сегодняшний день дефицит электроэнергии снизился. Этому способствовали несколько факторов. Конечно, мы оперативно восстанавливаем, за что огромная благодарность энергетикам, – заявил Шмыгаль.
По его словам, сейчас дефицит составляет 1 ГВт, то есть в 5-6 раз меньше, чем было в течение зимнего периода.
Как пояснил Шмыгаль, это дает возможность уменьшить количество очередей для отключений электроснабжения.
Министр рассказал, что сейчас бизнес вынужденно и быстро адаптируется к перебоям с электричеством, внедряя свою распределенную генерацию.
В то же время Шмыгаль отметил, что самый дешевый и быстрый способ – это солнечные электростанции, однако они должны быть обязательно с накопителями, чтобы выровнять дневной график, когда будет большой избыток солнечной энергии.