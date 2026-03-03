Дефицит мощности в украинской энергосистеме сократился до 1 ГВт с 5-6 ГВт. Такое существенное улучшение ситуации позволяет уменьшить отключения света.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время брифинга по результатам заседания СНБО по комплексному плану устойчивости украинских городов и регионов.

Шмыгаль об уменьшении отключений света

– На сегодняшний день дефицит электроэнергии снизился. Этому способствовали несколько факторов. Конечно, мы оперативно восстанавливаем, за что огромная благодарность энергетикам, – заявил Шмыгаль.

По его словам, сейчас дефицит составляет 1 ГВт, то есть в 5-6 раз меньше, чем было в течение зимнего периода.

Как пояснил Шмыгаль, это дает возможность уменьшить количество очередей для отключений электроснабжения.

Министр рассказал, что сейчас бизнес вынужденно и быстро адаптируется к перебоям с электричеством, внедряя свою распределенную генерацию.

В то же время Шмыгаль отметил, что самый дешевый и быстрый способ – это солнечные электростанции, однако они должны быть обязательно с накопителями, чтобы выровнять дневной график, когда будет большой избыток солнечной энергии.

