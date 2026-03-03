Відключень стане менше: дефіцит енергії в Україні скоротився до 1 ГВт
- Дефіцит потужності в енергосистемі України скоротився до 1 ГВт, що дозволяє значно пом’якшити графіки відключень світла для населення.
- За словами Дениса Шмигаля, стабілізації сприяли оперативні ремонти та активне впровадження бізнесом власної розподіленої генерації, зокрема, сонячних станцій.
Дефіцит потужності в українській енергосистемі скоротився до 1 ГВт з 5-6 ГВт. Таке суттєве покращення ситуації дозволяє зменшити відключення світла.
Про це заявив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль під час брифінгу за результатами засідання РНБО щодо комплексного плану стійкості українських міст і регіонів.
Шмигаль про зменшення відключень світла
– Станом на сьогодні, дефіцит електроенергії знизився. Цьому сприяли декілька факторів. Звичайно, ми оперативно відновлюємо, за що величезна вдячність енергетикам, – заявив Шмигаль.
За його словами, зараз дефіцит становить 1 ГВт, тобто в 5-6 разів менше, ніж було протягом зимового періоду.
Як пояснив Шмигаль, це дає можливість зменшити кількість черг для відключень електропостачання.
Міністр розповів, що наразі бізнес вимушено та швидко адаптується до перебоїв з електрикою, запроваджуючи свою розподілену генерацію.
Водночас Шмигаль зазначив, що найдешевший і найшвидший спосіб – це сонячні електростанції, однак вони мають бути обов’язково з накопичувачами, щоб вирівняти денний графік, коли буде великий надлишок сонячної енергії.