Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата, который организовал масштабную схему завладения нефтепроводом.

Дело о трубе Медведчука направлено в суд

По данным следствия, в 2015-2018 годах экс-депутат создал организованную группу, которая фактически вывела стратегический объект из государственной собственности. К тому времени его стоимость оценивалась в 1,4 млрд грн, информирует Офис генпрокурора.

Для реализации схемы, утверждают правоохранители, привлекались эксперты, которые давали заведомо ложные выводы для судов, а также использовались служебные связи на разных уровнях. После установления контроля над трубопроводом участники сделки получали прибыль от его эксплуатации, легализовав почти 29,9 млн евро.

Экс-депутату инкриминируют завладение имуществом в особо крупных размерах, отмывание средств, злоупотребление полномочиями и подделку документов. Поскольку он находится в РФ, расследование производилось по процедуре in absentia. Остальные фигуранты дела объявлены в розыск.

— Позиция государства остается неизменной: каждому разоблаченному факту злоупотреблений стратегическими активами Украины должна быть дана надлежащая правовая оценка. Правоохранительные органы продолжают активные меры по розыску, аресту и конфискации активов лиц, подозреваемых в преступлениях против государства и коррупции. Это касается имущества как в Украине, так и за рубежом – оно должно служить компенсацией за нанесенный государству ущерб, — отмечают в Офисе генпрокурора.

Напомним, что в июле прошлого года СБУ совместно с НАБУ собрали доказательства по делу о присвоении нефтепровода Самара – Западное направление и сообщили о подозрении бывшему нардепу Виктору Медведчуку и его сообщникам.

По данным СБУ, в 2015 году Медведчук начал реализацию этой схемы в четкой координации с тогдашним высшим политическим руководством Украины и РФ.

А в феврале 2024 года Верховный Суд Украины окончательно признал государственное право собственности на украинскую часть магистрального нефтепродуктопровода Самара — Западное направление, которая ранее опосредованно принадлежала бывшему нардепу Виктору Медведчуку.

