Президент Украины Владимир Зеленский объявил о продлении санкций против Дмитрия Фирташа, Тараса Козака и связанных с ними лиц и компаний.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.

Продление санкций против Фирташа и Козака

— Сегодня подписал новые санкционные решения. Синхронизируем наши шаги с Великобританией и продлеваем санкции, срок которых истекал, — сказал президент.

Он добавил, что продлены санкции против бизнесмена Дмитрия Фирташа и в рамках синхронизации применены санкции против его близкого окружения и подконтрольной ему компании.

— Все субъекты, связанные с Россией и ее структурами, заслуживают блокировки, — отметил глава государства.

Зеленский сообщил, что продлены санкции против одного из ближайших соратников кума Путина Виктора Медведчука, а именно против Тараса Козака и восьми компаний, связанных с ним.

— Еще задолго до начала полномасштабной российской агрессии эти лица выбрали для себя Россию, а значит, и войну. Будем и в дальнейшем противодействовать каждому такому субъекту, — подчеркнул президент.

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против компаний, которые обслуживают российский танкерный флот и осуществляют перевозки подсанкционной нефти.

