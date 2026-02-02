Зеленский продлил санкции против Фирташа и близкого соратника Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о продлении санкций против Дмитрия Фирташа, Тараса Козака и связанных с ними лиц и компаний.
Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.
Продление санкций против Фирташа и Козака
— Сегодня подписал новые санкционные решения. Синхронизируем наши шаги с Великобританией и продлеваем санкции, срок которых истекал, — сказал президент.
Он добавил, что продлены санкции против бизнесмена Дмитрия Фирташа и в рамках синхронизации применены санкции против его близкого окружения и подконтрольной ему компании.
— Все субъекты, связанные с Россией и ее структурами, заслуживают блокировки, — отметил глава государства.
Зеленский сообщил, что продлены санкции против одного из ближайших соратников кума Путина Виктора Медведчука, а именно против Тараса Козака и восьми компаний, связанных с ним.
— Еще задолго до начала полномасштабной российской агрессии эти лица выбрали для себя Россию, а значит, и войну. Будем и в дальнейшем противодействовать каждому такому субъекту, — подчеркнул президент.
Напомним, Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против компаний, которые обслуживают российский танкерный флот и осуществляют перевозки подсанкционной нефти.