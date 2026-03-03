Офіс генрокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього народного депутата, який організував масштабну схему заволодіння нафтопроводом.

Справа про трубу Медведчука пішла до суду

За даними слідства, у 2015–2018 роках ексдепутат створив організовану групу, яка фактично вивела стратегічний об’єкт із державної власності. На той час його вартість оцінювалася у 1,4 млрд грн, інформує Офіс генпрокурора.

Для реалізації схеми, стверджують правоохоронці, залучалися експерти, які надавали завідомо неправдиві висновки для судів, а також використовувалися службові зв’язки на різних рівнях. Після встановлення контролю над трубопроводом учасники оборудки отримували прибуток від його експлуатації, легалізувавши майже 29,9 млн євро.

Ексдепутату інкримінують заволодіння майном в особливо великих розмірах, відмивання коштів, зловживання повноваженнями та підробку документів. Оскільки він перебуває в РФ, розслідування здійснювалося за процедурою in absentia. Інші фігуранти справи оголошені в розшук.

– Позиція держави залишається незмінною: кожному викритому факту зловживань стратегічними активами України має бути надана належна правова оцінка. Правоохоронні органи продовжують активні заходи щодо розшуку, арешту та конфіскації активів осіб, які підозрюються у злочинах проти держави та корупції. Це стосується майна як в Україні, так і за кордоном − воно має слугувати компенсацією за завдані державі збитки, – наголошують в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, що у липні 2024 року СБУ спільно з НАБУ зібрали докази у справі щодо привласнення нафтопроводу Самара – Західний напрямок і повідомили про підозру колишньому нардепу Віктору Медведчуку та його спільникам.

За даними СБУ, у 2015 році Медведчук почав реалізацію цієї схеми у чіткій координації з тодішнім вищим політичним керівництвом України та РФ.

А у лютому 2024 року Верховний Суд України остаточно визнав державне право власності на українську частину магістрального нафтопродуктопроводу Самара — Західний напрямок, яка раніше опосередковано належала колишньому нардепу Віктору Медведчуку.

