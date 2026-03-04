Трехсторонняя встреча будет проведена как только позволит ситуация с безопасностью вокруг Ирана — Зеленский
- Украина продолжает фактически в ежедневном режиме общаться с США, заявил Владимир Зеленский.
- В то же время он добавил, что из-за ситуации вокруг Ирана еще нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи.
- Однако, по его словам, Украина надеется на хорошие новости относительно обменов пленными.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что на проведение очередного раунда мирных переговоров Украины с США и РФ влияют события в Иране.
Зеленский о влиянии событий в Иране на мирные переговоры
В своем вечернем видеообращении глава нашего государства сообщил, что очередной раунд мирных переговоров откладывается из-за военной операции в Иране. В то же время Киев ожидает хороших новостей по обмену пленными с РФ.
– Мы продолжаем фактически в ежедневном режиме общаться с Америкой. Сейчас из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи. Но как только ситуация безопасности и общий политический контекст позволят продолжить именно ту, трехстороннюю, дипломатическую работу, это будет сделано. Украина к этому готова, – сообщил он.
В то же время глава нашего государства поблагодарил разведку, Офис, всех привлеченных служб за шаги для того, чтобы были возможны дальнейшие обмены пленных.
– Мы работаем, чтобы вернуть всех наших людей домой из российского плена. Надеемся на хорошие новости, – добавил Зеленский.
Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что запланированная на 5-6 марта трехсторонняя встреча команд Украины, США и России в Абу-Даби пока не подтверждена из-за ситуации безопасности, однако остается актуальной.
Он добавил, что Украина готова провести эти важные переговоры на других площадках, в частности, в Турции или Швейцарии, поэтому ожидает ответа партнеров.