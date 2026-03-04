Президент Владимир Зеленский сообщил, что на проведение очередного раунда мирных переговоров Украины с США и РФ влияют события в Иране.

Зеленский о влиянии событий в Иране на мирные переговоры

В своем вечернем видеообращении глава нашего государства сообщил, что очередной раунд мирных переговоров откладывается из-за военной операции в Иране. В то же время Киев ожидает хороших новостей по обмену пленными с РФ.

– Мы продолжаем фактически в ежедневном режиме общаться с Америкой. Сейчас из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи. Но как только ситуация безопасности и общий политический контекст позволят продолжить именно ту, трехстороннюю, дипломатическую работу, это будет сделано. Украина к этому готова, – сообщил он.

В то же время глава нашего государства поблагодарил разведку, Офис, всех привлеченных служб за шаги для того, чтобы были возможны дальнейшие обмены пленных.

Сейчас смотрят

– Мы работаем, чтобы вернуть всех наших людей домой из российского плена. Надеемся на хорошие новости, – добавил Зеленский.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что запланированная на 5-6 марта трехсторонняя встреча команд Украины, США и России в Абу-Даби пока не подтверждена из-за ситуации безопасности, однако остается актуальной.

Он добавил, что Украина готова провести эти важные переговоры на других площадках, в частности, в Турции или Швейцарии, поэтому ожидает ответа партнеров.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.