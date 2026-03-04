Тристороння зустріч буде проведена щойно дозволить безпекова ситуація навколо Ірану – Зеленський
- Україна продовжує фактично в щоденному режимі спілкуватись з США, заявив Володимир Зеленський.
- Водночас він додав, що наразі через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі.
- Але, за його словами, Україна сподівається на хороші новини щодо обмінів полоненими.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що на проведення чергового раунду мирних переговорів України зі США та РФ впливають події в Ірані.
Зеленський про вплив подій в Ірані на мирні переговори
У своєму вечірньому відеозверненні голова нашої держави повідомив, що черговий раунд мирних переговорів відкладається через військову операцію в Ірані. Водночас Київ чекає на гарні новини щодо обміну полоненими з РФ.
– Ми продовжуємо фактично в щоденному режимі спілкуватись з Америкою. Зараз через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі. Але як тільки безпекова ситуація і загальний політичний контекст дозволять продовжити саме ту, тристоронню, дипломатичну роботу, це буде зроблено. Україна до цього готова, – повідомив він.
Водночас голова нашої держави подякував розвідці, Офісу, усім залученим службам за кроки для того, щоб були можливі подальші обміни полонених.
– Ми працюємо, щоб повернути всіх наших людей додому з російського полону. Сподіваємось на хороші новини, – додав Зеленський.
Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що запланована на 5–6 березня тристороння зустріч команд України, США та Росії в Абу-Дабі наразі не підтверджена через безпекову ситуацію, проте залишається актуальною.
Він додав, що є інші майданчики, де вже проводилися відповідні переговори, якщо зустріч неможливо буде організувати в Абу-Дабі через безпекову ситуацію.