Президент Володимир Зеленський повідомив, що на проведення чергового раунду мирних переговорів України зі США та РФ впливають події в Ірані.

Зеленський про вплив подій в Ірані на мирні переговори

У своєму вечірньому відеозверненні голова нашої держави повідомив, що черговий раунд мирних переговорів відкладається через військову операцію в Ірані. Водночас Київ чекає на гарні новини щодо обміну полоненими з РФ.

– Ми продовжуємо фактично в щоденному режимі спілкуватись з Америкою. Зараз через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі. Але як тільки безпекова ситуація і загальний політичний контекст дозволять продовжити саме ту, тристоронню, дипломатичну роботу, це буде зроблено. Україна до цього готова, – повідомив він.

Водночас голова нашої держави подякував розвідці, Офісу, усім залученим службам за кроки для того, щоб були можливі подальші обміни полонених.

– Ми працюємо, щоб повернути всіх наших людей додому з російського полону. Сподіваємось на хороші новини, – додав Зеленський.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що запланована на 5–6 березня тристороння зустріч команд України, США та Росії в Абу-Дабі наразі не підтверджена через безпекову ситуацію, проте залишається актуальною.

Він додав, що є інші майданчики, де вже проводилися відповідні переговори, якщо зустріч неможливо буде організувати в Абу-Дабі через безпекову ситуацію.

