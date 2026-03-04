Минулої доби російські війська здійснили спроби прориву державного кордону України та атакували позиції Сил оборони на кількох напрямках.

Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку

Загалом українські військові зупинили та нейтралізували 17 ворожих атак.

Як повідомили у пресслужбі Угруповання об’єднаних сил у Телеграмі, на Південно-Слобожанському напрямку противник намагався просунутися в районах Зибиного та Круглого.

Зараз дивляться

– Протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку противник намагався прорвати Державний кордон України та атакувати наші позиції у напрямку Зибиного та Круглого. По штурмових групах окупантів нашими підрозділами нанесено вогневе ураження, – йдеться в повідомленні.

На Великобурлуцькому напрямку, за даними військових, російські підрозділи продовжують зосереджувати сили з метою відновлення наступальних дій.

На Куп’янському напрямку загарбники намагалися прорвати оборону українських військ у районах Петропавлівки, Новоплатонівки та Курилівки, однак успіху не мали.

Також на Лиманському напрямку українські оборонці відбили штурми противника в напрямках Шийківки, Ставків, Дробишевого та Лимана.

Нагадаємо, у ніч на 28 лютого Сил оборони України атакували низку об’єктів російської армії на окупованих територіях та в Росії.

Сил оборони атакували склад пально-мастильних матеріалів мотострілецького полку у районі Новоамвросіївського та склад боєприпасів окремої мотострілецької бригади ворога у районі Амвросіївки, що на Донеччині.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.