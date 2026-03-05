Коррупция на укрытиях для самолетов: за экс-главу СБУ Житомирщины внесли залог
- За экс-руководителя Управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко внесли залог.
- Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога.
- Подозреваемый не должен выезжать за пределы Житомирской области, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.
За бывшего руководителя Управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко внесли залог в размере 6,9 млн грн.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Высший антикоррупционный суд (ВАКС).
Так, в ВАКС отметили, что во вторник, 3 марта, за подозреваемого Владимира Компаниченко внесли залог.
Залог за Владимира Компаниченко
В то же время Апелляционная палата ВАКС в соцсети Facebook 5 марта сообщила, что меру пресечения Компаниченко оставили без изменений.
— Апелляционная палата ВАКС оставила в силе постановление следственного судьи ВАКС от 27.02.2026 о применении меры пресечения содержания под стражей к начальнику Управления СБУ в Житомирской области. В качестве альтернативы суд определил внесение 6 988 800 грн залога, — говорится в сообщении Апелляционной палаты ВАКС.
Так, коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС оставила без удовлетворения жалобы прокурора и стороны защиты Компаниченко. Решение вступило в законную силу и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.
После внесения залога на подозреваемого возложен ряд обязанностей, в частности, не покидать пределы Житомирской области без разрешения, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.
Дело о хищении на укрытиях для самолетов
25 февраля правоохранительные органы сообщили, что разоблачили командующего логистикой Воздушных сил Андрея Украинца и начальника Управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко, причастных к масштабной коррупции при строительстве укрытий для самолетов.
Подозреваемые организовали схему присвоения государственных денег во время строительства фортификационных сооружений на стратегически важных объектах, в частности, оперативных аэродромах.
Так, в мае 2025 года на строительство укрытий выделили 1,4 млрд грн. Но по результатам проверки проекты не соответствовали требованиям безопасности, укрытия не обеспечивали надлежащей защиты самолетов, а стоимость работ была завышена.
По версии следствия, Украинец и Компаниченко пытались за 13 млн грн взятки остановить проверки и скрыть растрату денег. Обоих фигурантов задержали во время передачи $320 тыс.