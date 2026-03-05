Киев надеется, что новый обмен пленными с Россией состоится уже в ближайшие дни.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому вещателю Rai Italia.

Зеленский о возможном обмене пленными

По словам президента, Украина ожидает подтверждения договоренностей об обмене военнопленными, которые были достигнуты в ходе предыдущих переговоров.

Он подчеркнул, что такие обмены пленными имеют чрезвычайно важное значение для семей военных.

— Мы очень надеемся, что будет подтвержден обмен, о котором мы договаривались во время предыдущих встреч. Обмен военнопленными — это всегда важный момент, это позитив для семей, — отметил Зеленский.

Президент добавил, что Украина рассчитывает начать обменный процесс уже в ближайшие дни.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что на проведение нового раунда переговоров между Украиной, США и Россией влияет ситуация вокруг Ирана.

В своем вечернем обращении он отметил, что из-за обострения ситуации с безопасностью в настоящее время нет необходимых условий для проведения трехсторонней встречи.

В то же время Украина продолжает ежедневные консультации с Соединенными Штатами.

