Обмен пленными может начаться в ближайшие дни — Зеленский
- Украина ожидает подтверждения нового обмена пленными с РФ.
- Зеленский заявил, что обмен может начаться в ближайшие дни.
- Договоренности об обмене были достигнуты на предыдущих переговорах.
Киев надеется, что новый обмен пленными с Россией состоится уже в ближайшие дни.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому вещателю Rai Italia.
Зеленский о возможном обмене пленными
По словам президента, Украина ожидает подтверждения договоренностей об обмене военнопленными, которые были достигнуты в ходе предыдущих переговоров.
Он подчеркнул, что такие обмены пленными имеют чрезвычайно важное значение для семей военных.
— Мы очень надеемся, что будет подтвержден обмен, о котором мы договаривались во время предыдущих встреч. Обмен военнопленными — это всегда важный момент, это позитив для семей, — отметил Зеленский.
Президент добавил, что Украина рассчитывает начать обменный процесс уже в ближайшие дни.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что на проведение нового раунда переговоров между Украиной, США и Россией влияет ситуация вокруг Ирана.
В своем вечернем обращении он отметил, что из-за обострения ситуации с безопасностью в настоящее время нет необходимых условий для проведения трехсторонней встречи.
В то же время Украина продолжает ежедневные консультации с Соединенными Штатами.