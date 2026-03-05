Київ сподівається, що новий обмін полоненими з Росією відбудеться вже найближчими днями.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському мовнику Rai Italia.

Зеленський про можливий обмін полоненими

За словами президента, Україна очікує підтвердження домовленостей щодо обміну військовополоненими, які були досягнуті під час попередніх переговорів.

Зараз дивляться

Він наголосив, що такі обміни полоненими мають надзвичайно важливе значення для родин військових.

— Ми дуже сподіваємося, що буде підтверджено обмін, про який ми домовлялися під час попередніх зустрічей. Обмін військовополонених – це завжди важливий момент, це позитив для сімей, — зазначив Зеленський.

Президент додав, що Україна розраховує розпочати обмінний процес уже найближчими днями.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що на проведення нового раунду переговорів між Україною, США та Росією впливає ситуація навколо Ірану.

У своєму вечірньому зверненні він зазначив, що через загострення безпекової ситуації наразі немає необхідних умов для проведення тристоронньої зустрічі.

Водночас Україна продовжує щоденні консультації зі Сполученими Штатами.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.