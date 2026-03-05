Посольство Украины в Польше выясняет обстоятельства масштабной операции польских правоохранителей, в рамках которой начато производство о депортации 91 украинца.

Об этом сообщает посольство Украины в Польше и министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский.

В Польше правоохранители задержали нелегалов

Так, в СМИ появилась информация о проведении в Польше в течение 2-3 марта операции полиции и пограничной службы, в ходе которой проверили около 2 000 граждан Польши и иностранцев. По результатам операции в отношении 91 украинца начато производство об обязательстве к возвращению.

По официальным данным Главной комендатуры полиции Польши, полиция и пограничники проверяли законность пребывания иностранцев на территории страны. К операции привлекли 26 496 полицейских.

В ходе операции правоохранители установили местонахождение 1 944 человек, среди задержанных были не только граждане Польши, но и 147 иностранцев: 91 украинец, 14 граждан Грузии, 8 – граждан Беларуси, 3 – Молдовы, 2 – России и 29 человек из других стран.

Полицейские также задержали семь человек, разыскиваемых на основании европейских ордеров на арест.

В украинском посольстве отмечают, что обязательство к возвращению не означает немедленную депортацию. Это начало административного производства, которое может длиться недели или месяцы. Лицо может обжаловать решение и получить правовую помощь.

Посольство Украины в Польше следит за ситуацией. Ведется работа с польскими правоохранителями с целью выяснения обстоятельств задержания и обеспечения прав граждан Украины.

Фото: Marcin Kierwinski

