Депортация украинцев из Польши: кому грозит
Украинцев из Польши могут депортировать преимущественно за нарушение миграционного законодательства или другие серьезные нарушения закона. Несмотря на войну в Украине, такие случаи не исключены, хотя и рассматриваются отдельно с учетом гуманитарных обстоятельств.
Факты ICTV узнавали, за что могут депортировать из Польши в Украину.
Основания для депортации украинцев из Польши в 2025 году
Основные основания для депортации из Польши:
- Незаконное трудоустройство, например, при наличии студенческой визы;
- Открытие бизнеса без официальной регистрации;
- Уклонение от уплаты налогов;
- Пребывание в стране сверх разрешенного срока;
- Управление транспортом в нетрезвом состоянии;
- Судимость или открытые уголовные дела;
- Использование поддельных документов;
- Представление ложной информации в государственные органы;
- Занесение в список лиц, нежелательных на территории Польши;
- Принадлежность к террористическим группировкам или деятельность, угрожающая нацбезопасности;
- Нарушение общественного порядка.
Также депортация возможна в случае отказа в предоставлении статуса защиты или беженца, если лицо не покидает территорию Польши добровольно.
Кого могут депортировать из Польши в 2025 году во время войны в Украине
Польские и европейские органы с осторожностью подходят к депортации в период войны. В случаях, когда украинцы нарушают закон, их дела рассматриваются индивидуально. ЕС не имеет права возвращать беженцев в страну, где продолжаются боевые действия, без тщательного анализа обстоятельств, таких как:
- Причины депортации;
- Принадлежность к уязвимым категориям (пенсионеры, люди с инвалидностью и т.д.);
- Ситуация в регионе Украины, откуда прибыл мигрант.
Как происходит депортация
Процедура не является мгновенной. Человеку сначала предлагают добровольно покинуть Польшу в течение 15-30 дней. Если этого не сделано, правоохранители могут принудительно сопроводить его до границы. В случаях, когда лицо представляет угрозу безопасности или может убежать, депортация происходит немедленно — без всякого срока для добровольного выезда.
Кроме самой депортации, накладывается запрет на въезд в Польшу, который может длиться от шести месяцев до пяти лет — в зависимости от характера нарушения.
Следует осознавать, что каждое лицо, получившее решение о депортации, имеет право его обжаловать в судебном порядке. Лучше всего делать это без промедлений, еще находясь на территории Польши, в течение 14 дней с момента получения уведомления.
Для этого нужно обратиться в соответствующий Ужонд, который выдал решение, и подать заявление об обжаловании. Обычно, на период рассмотрения апелляции лицо имеет право легально оставаться в стране.
Джерело: Урядовий сайт Республіки Польща