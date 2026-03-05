Посольство України в Польщі з’ясовує обставини масштабної операції польських правоохоронців, у межах якої розпочато провадження про депортацію 91 українця.

Про це повідомляє посольство України у Польщі та міністр внутрішніх справ Польщі Марчін Кєрвінський.

У Польщі правоохоронці затримали нелегалів

Так, у ЗМІ з’явилася інформація про проведення у Польщі впродовж 2–3 березня операції поліції та прикордонної служби, під час якої перевірили близько 2000 громадян Польщі та іноземців. За результатами операції щодо 91 українця розпочато провадження про зобов’язання до повернення.

За офіційними даними Головної комендатури поліції Польщі, поліція та прикордонники перевіряли законність перебування іноземців на території країни. До операції залучили 26 496 поліціянтів.

Під час операції правоохоронці встановили місце перебування 1944 осіб, серед затриманих були не тільки громадяни Польщі, але й 147 іноземців: 91 українець, 14 громадян Грузії, 8 – громадян Білорусі, 3 – Молдови, 2 – Росії та 29 осіб з інших країн.

Поліцейські також затримали сім осіб, розшукуваних на підставі європейських ордерів на арешт.

В українському посольстві наголошують, що зобов’язання до повернення — не означає негайну депортацію. Це початок адміністративного провадження, яке може тривати тижні або місяці. Особа може оскаржити рішення та отримати правову допомогу.

Посольство України в Польщі слідкує за ситуацією. Ведеться робота з польськими правоохоронцями з метою з’ясування обставин затримання та забезпечення прав громадян України.

Фото: Marcin Kierwinski

