В конце 2025 года Кабинет Министров поддержал пакет документов о внесении изменений в ряд нормативных актов, необходимых для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Это важный стратегический этап на пути к вхождению в европейское финансовое пространство, которым пользуются более 500 миллионов граждан и компаний в 42 странах Европы.

Банковский сектор Украины вступает в 2026 год с новым вектором развития, ведь курс взят на большую прозрачность, цифровизацию процессов и ответственность перед клиентами и партнерами.

Сейчас смотрят

Финучреждения активно адаптируют правила и механизмы, действующие в ЕС, и это уже в ближайшее время может заметно изменить повседневную практику работы рынка. Речь идет не только о повышении качества сервисов для клиентов, но и о расширении возможностей доступа к международному капиталу и более глубокой интеграции в финансовое пространство Европы.

Об изменениях в банковском секторе, присоединении Украины к SEPA, мы поговорили с вице-президентом Ассоциации украинских банков, председателем правления Глобус Банка Сергеем Мамедовым.

Присоединение Украины к SEPA: что это

По словам Мамедова, среди ключевых направлений — не только будущее присоединение Украины к SEPA (Single Euro Payments Area — единая зона платежей в евро), но и имплементация стандартов ESG.

Это интеграция экологических, социальных и управленческих критериев в стратегию, инвестиции и кредитование для снижения рисков и устойчивого развития, а также развитие Open Banking — открытого банкинга, который предусматривает безопасный обмен финансовыми данными между банками и финтех-компаниями с согласия клиента.

Присоединение Украины к SEPA и внедрение ESG: новые возможности для банков и бизнеса

Сергей Мамедов подчеркивает, что внедрение ESG — это уже не вопрос имиджа, а необходимое условие сотрудничества с международными инвесторами и финансовыми организациями. Для украинских банков это означает переход к более системному подходу в оценке рисков и планировании развития.

По словам главы Глобу Банка, применение ESG-критериев помогает точнее учитывать риски, связанные с климатическими изменениями, энергоэффективностью или репутационными факторами.

Соответствие этим стандартам повышает шансы привлечения ресурсов от ЕБРР, IFC и других международных финансовых институтов, а также открывает путь к “зеленым” программам кредитования и инвестирования.

В условиях будущего восстановления страны роль ESG будет только усиливаться. Банки, которые уже сегодня перестраивают внутренние процессы в соответствии с этими требованиями, формируют долгосрочное конкурентное преимущество.

Когда мы интегрируем экологические и социальные критерии в кредитование, это позволяет создавать более устойчивые портфели, предлагать клиентам инновационные решения и одновременно повышать доверие международных партнеров.

Например, финансирование проектов по энергоэффективности или возобновляемой энергетике не только уменьшает экологические риски, но и открывает новые рынки для малого и среднего бизнеса.

— Социальные инициативы (от поддержки сотрудников до инклюзивных программ для клиентов) повышают лояльность и доверие, что напрямую влияет на финансовые результаты банка. Такой подход становится важным фактором в привлечении долгосрочного капитала и развитии современного банковского сервиса в Украине, — отметил банкир.

Open Banking и присоединение Украины к SEPA: что даст

Еще одним стратегическим направлением является внедрение стандартов PSD2 и развитие Open Banking. Фактически речь идет о создании системы, в которой клиент сам определяет, кому и какие финансовые данные предоставлять, а банки и финтех-компании могут взаимодействовать в единой цифровой среде.

— Open Banking открывает новые возможности как для клиентов, так и для банков. Клиент получает современные сервисы — от быстрого сравнения кредитных условий различных финучреждений до автоматизированного планирования бюджета, а банк получает дополнительные инструменты для анализа рисков и улучшения продуктов, — отметил Сергей Мамедов.

Благодаря открытому банкингу финансовый рынок становится более конкурентным, а значит — более качественным и доступным для пользователей. Банки получают возможность быстрее запускать новые цифровые продукты, а клиенты — пользоваться прозрачными условиями, безопасными переводами и интегрированными сервисами.

Присоединение Украины к SEPA: что изменится для клиентов банков

На практике Open Banking позволяет объединить счета из нескольких банков в одном приложении. Клиент может предоставить официальный доступ к информации о балансах и операциях без передачи логинов или паролей — с возможностью отозвать разрешение в любой момент.

Рынок кредитов и депозитов фактически превращается в финансовый маркетплейс: вместо поиска предложений на разных сайтах пользователь получает возможность сравнить условия в одном сервисе и сразу подать заявку. В такой модели именно банки соревнуются за клиента, предлагая более выгодные условия.

Кроме того, появляются инструменты для детального анализа расходов — приложения автоматически структурируют расходы с разных карт и помогают оптимизировать бюджет. Благодаря PSD2 этот процесс становится официальным и безопасным.

Отдельное преимущество — прямые переводы со счета без карточных посредников, что уменьшает комиссии и ускоряет операции. Это означает более дешевые и быстрые платежи, а также постепенное внедрение в Украине привычных для ЕС платежных сервисов.

— Внедрение Open Banking — это фундамент для нового качества банковских услуг, где главным выгодоприобретателем является именно клиент. Каждый пользователь получает безопасный, удобный и прозрачный доступ к финансам, а банки в то же время могут предлагать более персонализированные и эффективные продукты, — подчеркнул Сергей Мамедов.

Подводя итоги, эксперт отметил, что SEPA, ESG и Open Banking формируют целостную модель интеграции украинского финансового сектора в европейский рынок, повышая уровень прозрачности и доверия.

— Новые качественные стандарты, прозрачность и высокий уровень доверия граждан к банковской системе — это must have для полноценной евроинтеграции, — подытожил Сергей Мамедов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.