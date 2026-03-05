Приєднання України до SEPA: що це означає для громадян і бізнесу
- Наприкінці 2025 року уряд підтримав пакет змін для приєднання України до SEPA — системи, якою користуються понад 500 мільйонів людей у 42 країнах Європи.
- У 2026 році банки беруть курс на євростандарти, впроваджуючи SEPA, ESG та Open Banking для глибшої інтеграції з фінансовим ринком ЄС.
- Для клієнтів це означає швидші перекази в євро, більше цифрових сервісів, прозорі умови та ширший доступ до сучасних фінансових продуктів.
Наприкінці 2025 року Кабінет Міністрів підтримав пакет документів щодо внесення змін до низки нормативних актів, необхідних для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).
Це важливий стратегічний етап на шляху до входження в європейський фінансовий простір, яким користуються понад 500 мільйонів громадян і компаній у 42 країнах Європи.
Банківський сектор України входить у 2026 рік з новим вектором розвитку, адже курс узято на більшу прозорість, цифровізацію процесів і відповідальність перед клієнтами та партнерами.
Фінустанови активно адаптують правила й механізми, що діють у ЄС, і це вже найближчим часом може помітно змінити щоденну практику роботи ринку. Йдеться не лише про підвищення якості сервісів для клієнтів, а й про розширення можливостей доступу до міжнародного капіталу та глибшу інтеграцію у фінансовий простір Європи.
Про зміни у банківському секторі, приєднання України до SEPA, ми поговорили з віцепрезидентом Асоціації українських банків, головою правління Глобус Банку Сергієм Мамедовим.
Приєднання України до SEPA: що це
За словами Мамедова, серед ключових напрямів — не тільки майбутнє приєднання України до SEPA (Single Euro Payments Area — єдина зона платежів у євро), а й імплементація стандартів ESG.
Це інтеграція екологічних, соціальних та управлінських критеріїв у стратегію, інвестиції та кредитування для зменшення ризиків і сталого розвитку та розвиток Open Banking — відкритого банкінгу, що передбачає безпечний обмін фінансовими даними між банками та фінтех-компаніями за згодою клієнта.
Приєднання України до SEPA та впровадження ESG: нові можливості для банків і бізнесу
Сергій Мамедов наголошує, що впровадження ESG — це вже не питання іміджу, а необхідна умова співпраці з міжнародними інвесторами та фінансовими організаціями. Для українських банків це означає перехід до більш системного підходу в оцінці ризиків і плануванні розвитку.
За словами очільника Глобу Банку, застосування ESG-критеріїв допомагає точніше враховувати ризики, пов’язані з кліматичними змінами, енергоефективністю чи репутаційними факторами.
Відповідність цим стандартам підвищує шанси залучення ресурсів від ЄБРР, IFC та інших міжнародних фінансових інституцій, а також відкриває шлях до “зелених” програм кредитування та інвестування.
В умовах майбутньої відбудови країни роль ESG лише посилюватиметься. Банки, які вже сьогодні перебудовують внутрішні процеси відповідно до цих вимог, формують довгострокову конкурентну перевагу.
Коли ми інтегруємо екологічні та соціальні критерії у кредитування, це дозволяє створювати більш стійкі портфелі, пропонувати клієнтам інноваційні рішення і водночас підвищувати довіру міжнародних партнерів.
Наприклад, фінансування проєктів з енергоефективності або відновлюваної енергетики не лише зменшує екологічні ризики, а й відкриває нові ринки для малого і середнього бізнесу.
– Соціальні ініціативи (від підтримки працівників до інклюзивних програм для клієнтів) підвищують лояльність і довіру, що прямо впливає на фінансові результати банку. Такий підхід стає важливим фактором у залученні довгострокового капіталу та розвитку сучасного банківського сервісу в Україні, — зазначив банкір.
Open Banking та приєднання України до SEPA: що дасть
Ще одним стратегічним напрямом є впровадження стандартів PSD2 та розвиток Open Banking. Фактично йдеться про створення системи, у якій клієнт сам визначає, кому і які фінансові дані надавати, а банки та фінтех-компанії можуть взаємодіяти в єдиному цифровому середовищі.
– Open Banking відкриває нові можливості як для клієнтів, так і для банків. Клієнт отримує сучасні сервіси — від швидкого порівняння кредитних умов різних фінустанов до автоматизованого планування бюджету, а банк отримує додаткові інструменти для аналізу ризиків та покращення продуктів, — зазначив Сергій Мамедов.
Завдяки відкритому банкінгу фінансовий ринок стає більш конкурентним, а отже — якіснішим і доступнішим для користувачів. Банки отримують можливість швидше запускати нові цифрові продукти, а клієнти — користуватися прозорими умовами, безпечними переказами та інтегрованими сервісами.
Приєднання України до SEPA: що зміниться для клієнтів банків
На практиці Open Banking дозволяє об’єднати рахунки з кількох банків в одному застосунку. Клієнт може надати офіційний доступ до інформації про баланси й операції без передачі логінів чи паролів — із можливістю відкликати дозвіл у будь-який момент.
Ринок кредитів і депозитів фактично перетворюється на фінансовий маркетплейс: замість пошуку пропозицій на різних сайтах користувач отримує можливість порівняти умови в одному сервісі та одразу подати заявку. У такій моделі саме банки змагаються за клієнта, пропонуючи вигідніші умови.
Окрім цього, з’являються інструменти для детального аналізу витрат — застосунки автоматично структурують витрати з різних карток і допомагають оптимізувати бюджет. Завдяки PSD2 цей процес стає офіційним і безпечним.
Окрема перевага — прямі перекази з рахунку без карткових посередників, що зменшує комісії та пришвидшує операції. Це означає дешевші й швидші платежі, а також поступове впровадження в Україні звичних для ЄС платіжних сервісів.
– Впровадження Open Banking — це фундамент для нової якості банківських послуг, де головним вигодонабувачем є саме клієнт. Кожен користувач отримує безпечний, зручний і прозорий доступ до фінансів, а банки водночас можуть пропонувати більш персоналізовані та ефективні продукти, — підкреслив Сергій Мамедов.
Підсумовуючи, експерт зазначив, що SEPA, ESG та Open Banking формують цілісну модель інтеграції українського фінансового сектору до європейського ринку, підвищуючи рівень прозорості та довіри.
– Нові якісні стандарти, прозорість та висока довіра громадян до банківської системи це must have для повноцінної євроінтеграції, — підсумував Сергій Мамедов.