Наприкінці 2025 року Кабінет Міністрів підтримав пакет документів щодо внесення змін до низки нормативних актів, необхідних для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Це важливий стратегічний етап на шляху до входження в європейський фінансовий простір, яким користуються понад 500 мільйонів громадян і компаній у 42 країнах Європи.

Банківський сектор України входить у 2026 рік з новим вектором розвитку, адже курс узято на більшу прозорість, цифровізацію процесів і відповідальність перед клієнтами та партнерами.

Зараз дивляться

Фінустанови активно адаптують правила й механізми, що діють у ЄС, і це вже найближчим часом може помітно змінити щоденну практику роботи ринку. Йдеться не лише про підвищення якості сервісів для клієнтів, а й про розширення можливостей доступу до міжнародного капіталу та глибшу інтеграцію у фінансовий простір Європи.

Про зміни у банківському секторі, приєднання України до SEPA, ми поговорили з віцепрезидентом Асоціації українських банків, головою правління Глобус Банку Сергієм Мамедовим.

Приєднання України до SEPA: що це

За словами Мамедова, серед ключових напрямів — не тільки майбутнє приєднання України до SEPA (Single Euro Payments Area — єдина зона платежів у євро), а й імплементація стандартів ESG.

Це інтеграція екологічних, соціальних та управлінських критеріїв у стратегію, інвестиції та кредитування для зменшення ризиків і сталого розвитку та розвиток Open Banking — відкритого банкінгу, що передбачає безпечний обмін фінансовими даними між банками та фінтех-компаніями за згодою клієнта.

Приєднання України до SEPA та впровадження ESG: нові можливості для банків і бізнесу

Сергій Мамедов наголошує, що впровадження ESG — це вже не питання іміджу, а необхідна умова співпраці з міжнародними інвесторами та фінансовими організаціями. Для українських банків це означає перехід до більш системного підходу в оцінці ризиків і плануванні розвитку.

За словами очільника Глобу Банку, застосування ESG-критеріїв допомагає точніше враховувати ризики, пов’язані з кліматичними змінами, енергоефективністю чи репутаційними факторами.

Відповідність цим стандартам підвищує шанси залучення ресурсів від ЄБРР, IFC та інших міжнародних фінансових інституцій, а також відкриває шлях до “зелених” програм кредитування та інвестування.

В умовах майбутньої відбудови країни роль ESG лише посилюватиметься. Банки, які вже сьогодні перебудовують внутрішні процеси відповідно до цих вимог, формують довгострокову конкурентну перевагу.

Коли ми інтегруємо екологічні та соціальні критерії у кредитування, це дозволяє створювати більш стійкі портфелі, пропонувати клієнтам інноваційні рішення і водночас підвищувати довіру міжнародних партнерів.

Наприклад, фінансування проєктів з енергоефективності або відновлюваної енергетики не лише зменшує екологічні ризики, а й відкриває нові ринки для малого і середнього бізнесу.

– Соціальні ініціативи (від підтримки працівників до інклюзивних програм для клієнтів) підвищують лояльність і довіру, що прямо впливає на фінансові результати банку. Такий підхід стає важливим фактором у залученні довгострокового капіталу та розвитку сучасного банківського сервісу в Україні, — зазначив банкір.

Open Banking та приєднання України до SEPA: що дасть

Ще одним стратегічним напрямом є впровадження стандартів PSD2 та розвиток Open Banking. Фактично йдеться про створення системи, у якій клієнт сам визначає, кому і які фінансові дані надавати, а банки та фінтех-компанії можуть взаємодіяти в єдиному цифровому середовищі.

– Open Banking відкриває нові можливості як для клієнтів, так і для банків. Клієнт отримує сучасні сервіси — від швидкого порівняння кредитних умов різних фінустанов до автоматизованого планування бюджету, а банк отримує додаткові інструменти для аналізу ризиків та покращення продуктів, — зазначив Сергій Мамедов.

Завдяки відкритому банкінгу фінансовий ринок стає більш конкурентним, а отже — якіснішим і доступнішим для користувачів. Банки отримують можливість швидше запускати нові цифрові продукти, а клієнти — користуватися прозорими умовами, безпечними переказами та інтегрованими сервісами.

Приєднання України до SEPA: що зміниться для клієнтів банків

На практиці Open Banking дозволяє об’єднати рахунки з кількох банків в одному застосунку. Клієнт може надати офіційний доступ до інформації про баланси й операції без передачі логінів чи паролів — із можливістю відкликати дозвіл у будь-який момент.

Ринок кредитів і депозитів фактично перетворюється на фінансовий маркетплейс: замість пошуку пропозицій на різних сайтах користувач отримує можливість порівняти умови в одному сервісі та одразу подати заявку. У такій моделі саме банки змагаються за клієнта, пропонуючи вигідніші умови.

Окрім цього, з’являються інструменти для детального аналізу витрат — застосунки автоматично структурують витрати з різних карток і допомагають оптимізувати бюджет. Завдяки PSD2 цей процес стає офіційним і безпечним.

Окрема перевага — прямі перекази з рахунку без карткових посередників, що зменшує комісії та пришвидшує операції. Це означає дешевші й швидші платежі, а також поступове впровадження в Україні звичних для ЄС платіжних сервісів.

– Впровадження Open Banking — це фундамент для нової якості банківських послуг, де головним вигодонабувачем є саме клієнт. Кожен користувач отримує безпечний, зручний і прозорий доступ до фінансів, а банки водночас можуть пропонувати більш персоналізовані та ефективні продукти, — підкреслив Сергій Мамедов.

Підсумовуючи, експерт зазначив, що SEPA, ESG та Open Banking формують цілісну модель інтеграції українського фінансового сектору до європейського ринку, підвищуючи рівень прозорості та довіри.

– Нові якісні стандарти, прозорість та висока довіра громадян до банківської системи це must have для повноцінної євроінтеграції, — підсумував Сергій Мамедов.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.