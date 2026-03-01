Изменения в Украине с 1 марта 2026 года коснутся ряда важных социально-экономических аспектов, прежде всего – именно в этом месяце запланирована масштабная индексация выплат.

Что еще изменится для украинцев с 1 марта – читайте в материале Фактов ICTV.

Повышение соцвыплат семьям военных с 1 марта: что известно

Так, с 1 марта 2026 года изменится адресная поддержка семей погибших военных, ведь вступит в силу правительственное решение от 5 февраля 2026 года № 154.

Сейчас смотрят

Документ усилит социальную защиту отдельных категорий граждан, в частности семей военнослужащих, которые погибли, умерли или пропали без вести во время защиты Украины от агрессии РФ.

Минимальные выплаты для каждого нетрудоспособного члена семьи и для одного ребенка погибшего составят 12 810 грн (ранее – 7 800 грн). Для семей с двумя и более членами минимальное пособие вырастет до 10 020 грн на человека (было 6 100 грн).

С 2027 года эти выплаты будут индексироваться ежегодно с 1 марта в соответствии с порядком, установленным Кабмином. Перерасчет пенсий и соцпомощи будет осуществлен по данным пенсионных дел, а уже в марте получатели получат увеличенные выплаты.

Что изменится с 1 марта 2026 года для более чем 10 млн пенсионеров

Также с 1 марта 2026 года в Украине произойдет индексация пенсий на 12,1%. Как сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин, повышение коснется более 10 млн пенсионеров, которые получают выплаты через Пенсионный фонд Украины.

После перерасчета выплаты должны вырасти не менее чем на 100 гривен и не более чем на 2 595 гривен.

Повышение получат: пенсионеры общей системы (государственное пенсионное страхование); военные пенсионеры; лица с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы; граждане, получающие пенсии за особые заслуги и другие категории.

В то же время есть и граждане, которые не получат индексации пенсий:

  • пенсионеры, чьи выплаты уже повышены государством до минимального гарантированного уровня;
  • те, кто получает максимальную пенсию 25 950 грн;
  • прокуроры и судьи в отставке.

Отметим, что средняя пенсия в 2026 году составляет около 6 500 гривен, но более 4,3 млн пенсионеров получают менее 6 тысяч гривен. Индексация – лишь первый шаг в комплексных изменениях пенсионной системы, которые обеспечат долгосрочную стабильность и справедливость выплат. Министерство уже завершило разработку новой модели пенсий и готовит соответствующий законопроект.

Как в марте будет работать новая модель Национального кэшбэка

В марте в Украине вступят в силу изменения, касающиеся правил начисления Национального кэшбэка. Эти нововведения направлены на активную поддержку украинских производителей и поощрение граждан покупать продукцию отечественного производства.

Ранее возврат средств был фиксированным – 10%, теперь будут действовать две ставки – 5% и 15% в зависимости от товарной категории.

Что изменится с 1 марта 2026 года в программе Национального кэшбэка:

  • 15% кэшбэка будут начислять за украинские товары в категориях, где доля импорта превышает 35%. Это: косметика, канцелярия, одежда и обувь, товары для животных, бытовая химия, товары для дома и ремонта, а также отдельные пищевые продукты – твердые и мягкие сыры, макаронные изделия и крупы.
  • 5% кэшбэка будет действовать для категорий с долей импорта менее 35%. Сюда входят хлебобулочные изделия, мясо, молочная продукция (кроме сыров), яйца, овощи и фрукты, рыба, консервы, сладости, снеки, напитки, соусы, лекарственные средства и товары для сада.

Таким образом, размер возврата средств с 1 марта 2026 года будет зависеть от конкретной товарной категории. Это позволит поддержать украинские бренды в наиболее конкурентных секторах рынка.

Теперь, чтобы узнать, распространяется ли кэшбэк на конкретный продукт и какой процент предусмотрен, следует воспользоваться сканером штрихкодов в приложении Дія. Достаточно навести камеру смартфона на штрихкод, и система покажет подробную информацию.

Начисленный кэшбэк можно тратить на:

  • оплату коммунальных услуг,
  • переводы в поддержку Вооруженных сил Украины,
  • почтовые услуги,
  • приобретение продуктов, лекарств украинского производства и книг.

Как присоединиться к Национальному кэшбэку:

  • Подключить банковские карты через службу поддержки банка.
  • Оформить специальную карту Национальный кэшбэк в финансовом учреждении.
  • В приложении Дія выбрать услугу Национальный кэшбэк и привязать карту для начисления выплат.

Замена банкнот на монеты: что изменится с марта

Со 2 марта 2026 года в Украине банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов официально изымаются из наличного оборота и заменяются на соответствующие монеты.

С этой даты бумажные гривны перестанут быть средством платежа. Ими нельзя будет рассчитываться наличными, а магазины, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать эти банкноты для оплаты товаров и услуг.

Как и где обменять банкноты 1-10 гривен

Граждане смогут бесплатно обменять банкноты на монеты и другие действующие номиналы:

  • во всех банках Украины – до 26 февраля 2027 года;
  • в уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) – до 28 февраля 2029 года;
  • в Национальном банке Украины – бессрочно.

Обмен осуществляется без ограничений и без комиссии.

Отметим, что от банкнот этих номиналов отказываются, ведь они почти не используются в расчетах, быстро изнашиваются, а средний срок их годности составляет около 2,5 лет. Их постепенное изъятие началось еще в 2020–2023 годах.

Зато оборотные монеты 1, 2, 5 и 10 гривен уже давно находятся в обращении, имеют срок службы 20–25 лет и более удобны для расчетов.

Замена банкнот на монеты позволяет:

  • уменьшить расходы государства на обработку, хранение и транспортировку наличных денег;
  • повысить качество наличных денег в обращении;
  • сделать расчеты более удобными для граждан и бизнеса.

Весенняя регистрация на НМТ-2026: сроки и основные даты

В настоящее время Министерство образования и науки Украины уже утвердило Календарный план проведения НМТ-2026. Так, до 3 марта должен быть обнародован перечень стран и городов, где будут работать временные экзаменационные центры за пределами Украины.

Участникам рекомендуется заранее зафиксировать ключевые даты национального мультипредметного теста.

Так, основные сессии НМТ-2026 запланированы на период с 20 мая по 25 июня, дополнительные сессии – на 17–24 июля.

Регистрация на НМТ будет проходить онлайн через сервис на сайте Украинского центра оценивания качества образования. Персональный кабинет можно создать:

  • автоматически через приложение Дія;
  • через заполнение формы в регистрационном сервисе.

НМТ будет проходить в Украине и за рубежом.

Предусмотрено два периода сроков регистрации.

Основная:

  • с 5 марта по 2 апреля 2026 года;
  • внесение изменений в кабинете до 7 апреля.

Дополнительная:

  • с 11 по 16 мая;
  • изменения в данные – до 21 мая.

Приглашение на тестирование для основных сессий придет не позднее чем за 10 дней до начала, для дополнительных – не позднее чем за 3 дня.

Результаты НМТ-2026 на основные сессии поступят до 3 июля (шкала 100–200 баллов), на дополнительные сессии – до 29 июля.

Новые правила отчетности для подакцизных товаров с 1 марта

С 1 марта 2026 года производители и продавцы подакцизных товаров в Украине будут подавать отчетность по обновленным формам. Соответствующие изменения предусмотрены приказом Минфина от 22 декабря 2025 года № 641, которым утверждены новые формы отчетов и порядок их заполнения.

Отчетность будет подаваться в территориальные органы ГНС ежемесячно по новым формам:

  • Форма № 1-ВП – для производителей спирта, биоэтанола, алкоголя, табачных изделий, жидкостей для электронных сигарет, а также субъектов, осуществляющих импорт, экспорт и ферментацию табачного сырья.
  • Форма № 1-ОП – для субъектов оптовой торговли алкоголем, табаком, табачным сырьем, заменителями табака, жидкостями для электронных сигарет и операций по импорту и экспорту этой продукции.

Также будет подаваться годовая форма № 1-ВП, которую должны будут заполнять:

  • малые производства пива, дистиллятов и винодельческой продукции;
  • субъекты, занимающиеся выращиванием табака с указанием объемов и посевных площадей.

Приказ №641 предусматривает обновленный порядок учета продукции на ответственном хранении и новые правила отражения оборота отходов табачного сырья и остатков, а также – новые коды продукции и сырья для учета приобретенной, произведенной и реализованной табачной продукции.

Купюры 200 грн с новым лозунгом

Национальный банк Украины с 25 февраля 2026 года ввел в наличный оборот модифицированные банкноты номиналом 200 гривен. На обратной стороне купюры размещен патриотический лозунг: “СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!”.

Все остальные элементы дизайна и защиты полностью соответствуют банкноте 200 грн образца 2019 года.

Отметим, что обменивать старые 200 грн не нужно, ведь они, как и новые банкноты, будут находиться в обращении одновременно.

Мартовские выплаты по 20 тыс. грн: кому начислят доплаты

В марте 2026 года работники энергетических компаний, предприятий ЖКХ и Укрзализныци, привлеченные к аварийно-восстановительным работам, продолжат получать ежемесячную доплату по 20 тысяч гривен.

Соответствующее решение принял Кабмин постановлением от 23 января 2026 года №76 в рамках экспериментального проекта государственной помощи работникам, задействованным в восстановительных работах.

Часть мобильных операторов изменят цену тарифов в марте

Отметим, что с 1 марта 2026 года Киевстар обновляет тариф SIM для устройств: ежедневная стоимость возрастает с 1 грн до 2 грн, а объемы услуг увеличены до 50 МБ интернета, 50 SMS и 50 минут в день.

Сервисы Государство в смартфоне и Знания без границ остаются без тарификации. В роуминге также увеличены пакеты: 50 МБ, 50 SMS и 50 минут на входящие звонки, исходящие звонки – 1 грн/мин, SMS за границу – 10 грн за 10 сообщений.

В компании объяснили, что повышение тарифов связано с ростом расходов на электроэнергию, топливо для генераторов и обслуживание сети.

Абоненты могут изменить тариф или перейти с предоплаты на контракт.

В то же время Vodafone Украина также повышает популярные тарифные линейки Joice и SuperNet: средняя абонплата вырастет на 60–80 грн. Например: Joice / Joice Start – с 260 до 330 грн, Joice PRO – до 400 грн, SuperNet Unlim – до 520 грн, Light+ – до 230 грн, Joice MAX – до 520 грн, SuperNet Turbo – до 320 грн.

Причины роста тарифов указаны те же – подорожание электроэнергии и резервного питания базовых станций, более дорогое восстановление оборудования и большая нагрузка на сеть во время блэкаутов.

Переход на летнее время – когда ждать в марте

В ночь на 29 марта Украина традиционно переходит на летнее время. Согласно постановлению Кабмина №509 от 1996 года, стрелки часов переводят на один час вперед в 03:00 – до 04:00. Электронные гаджеты сделают это автоматически.

В то же время возможны изменения: законопроект №4201 об отказе от сезонного перевода часов и закреплении зимнего времени как постоянного еще не подписан президентом Владимиром Зеленским. Поэтому если подпись будет поставлена до 28 марта 2026 года, переход на летнее время может быть отменен.

Читайте также
Пенсии-2026: что изменится с 1 марта и будет ли повышение
пенсія в Україні

Связанные темы:

Виплати військовимВступна кампаніяГривняПенсіїСоціальні виплатиТарифы
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.